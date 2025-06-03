Колдун высказался о тяжелобольном Киркорове
Дмитрий Колдун пожелал скорейшего выздоровления Филиппу Киркорову
Белорусский певец Дмитрий Колдун высказался о состоянии своего бывшего коллеги Филиппа Киркорова, который уже месяц находится в больнице. Об этом пишет «7Дней.ru».
В начале своей карьеры Колдун сотрудничал с поп-королём, однако их отношения испортились из-за конфликта, вызванного молодостью и неопытностью артиста.
Хотя артистам удалось помириться, восстановить прежние теплые отношения не удалось, они общаются лишь изредка. Дмитрий признался, что узнал о болезни Киркорова из новостей и не стал выходить с ним на связь напрямую.
«В новостях читал про болезнь Киркорова... Мы общаемся очень редко... Желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Колдун в беседе с журналистами на концерте «Калина Красная. Маленькая жизнь. 2 года в Москве».
Пожелания Дмитрия Колдуна подтверждают, что несмотря на прошлые разногласия, он продолжает поддерживать своего коллегу в трудный период.