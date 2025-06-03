Колдун высказался о тяжелобольном Киркорове

03 июня 2025, 08:33

Дмитрий Колдун пожелал скорейшего выздоровления Филиппу Киркорову

Филипп Киркоров (Фото: https://kirkorov.ru/)

Белорусский певец Дмитрий Колдун высказался о состоянии своего бывшего коллеги Филиппа Киркорова, который уже месяц находится в больнице. Об этом пишет «‎7Дней.ru».





В начале своей карьеры Колдун сотрудничал с поп-королём, однако их отношения испортились из-за конфликта, вызванного молодостью и неопытностью артиста.



Хотя артистам удалось помириться, восстановить прежние теплые отношения не удалось, они общаются лишь изредка. Дмитрий признался, что узнал о болезни Киркорова из новостей и не стал выходить с ним на связь напрямую.





«В новостях читал про болезнь Киркорова... Мы общаемся очень редко... Желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Колдун в беседе с журналистами на концерте «Калина Красная. Маленькая жизнь. 2 года в Москве».