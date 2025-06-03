«Семьи моих сыновей – это их территория»: Мария Погребняк заявила, что будет «осознанной свекровью» и не станет лезть в чужую жизнь

03 июня 2025, 07:17

Мария Погребняк заявила о желании стать «осознанной свекровью» для жен своих сыновей

Мария Погребняк (Фото: Instagram* @mariapoga_)

Мария Погребняк решительно ответила хейтерам на критику в соцсети. Она заявила, что станет «осознанной свекровью» для своих четырех сыновей, не вмешиваясь в их семьи. Звезда, воспитывающая сыновей Артема, Павла, Алексея и младшего Владимира, отвергает стереотипы о «страшной свекрови».





Участница шоу «Сокровища императора», недавно родившая четвертого сына Владимира от нового мужа, бизнесмена Игоря Головинского, столкнулась с нападками в сети после публикации фото с девушкой своего сына Алексея.



Пользователи засыпали Марию вопросами о будущем статусе свекрови, предрекая, что она будет «лезть в чужую семью» и останется одинокой, так как «сыновья — не девочки». Ей сказали, что мальчиков женщина всегда растит для чужой женщины и, не имея дочки, мать непременно останется одна.



Мария Погребняк с сыновьями (Фото: Instagram* @mariapoga_)



«От этих слов стало грустно и странно», — призналась Погребняк.

Мария Погребняк с сыновьями (Фото: Instagram* @mariapoga_)



«Часть этого будущего – это любовь, семья, которую они, я верю, создадут. С женщинами, которых они выберут сами. Думаю, что я буду осознанной свекровью. Я не буду лезть в чужую семью», — уверенно заявила звезда, веря в крепкие отношения с Артемом, Павлом, Алексеем и Владимиром.

Мария Погребняк с сыном (Фото: Instagram* @mariapoga_)



«Семьи моих сыновей и их жен – это их территория. Их правила, их уют, их решения. Мое место – рядом, если нужно. В гостях. В роли поддержки, бабушки, когда придет время, но не хозяйки. У меня сейчас есть шанс строить свою семью. Потом наступит их черед», — закончила Мария.