Колье за 1,5 млн и серьги за 750 тысяч: сколько стоил образ Лолиты на красной дорожке

11 июня 2026, 18:48

Украшения Лолиты на премии «Муз-ТВ» оценили более чем в 2 млн рублей

Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита появилась на церемонии вручения XXI премии «Муз-ТВ» в образе, стоимость которого, по оценкам журналистов, превысила два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».