Колье за 1,5 млн и серьги за 750 тысяч: сколько стоил образ Лолиты на красной дорожке
Певица Лолита появилась на церемонии вручения XXI премии «Муз-ТВ» в образе, стоимость которого, по оценкам журналистов, превысила два миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Особое внимание привлекли украшения артистки от бренда Tiffany. По данным СМИ, серьги певицы оцениваются примерно в 750 тысяч рублей, а колье — в 1,5 миллиона рублей. Дополнили образ дизайнерские очки стоимостью около 128 тысяч рублей.
Таким образом, общая стоимость аксессуаров Лолиты составила порядка 2,25 миллиона рублей. Эффектный выход звезды стал одним из самых обсуждаемых на красной дорожке музыкальной премии.
Ранее журналисты также подсчитали стоимость украшений певицы Татьяны Куртуковой. На одном из светских мероприятий исполнительница появилась в аксессуарах общей стоимостью около 568 тысяч рублей, включая серьги российского бренда и очки французского модного дома Jacquemus.
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