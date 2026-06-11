У компании Вали Карнавал обнаружили налоговую задолженность

11 июня 2026, 17:17

Бренд Вали Карнавал задолжал ФНС более 154 тысяч рублей

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Валя Карнавал столкнулась с финансовыми трудностями в бизнесе. По имеющейся информации, принадлежащая ей компания ООО «Карнити» имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 154 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».