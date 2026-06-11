У компании Вали Карнавал обнаружили налоговую задолженность
Валя Карнавал столкнулась с финансовыми трудностями в бизнесе. По имеющейся информации, принадлежащая ей компания ООО «Карнити» имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере более 154 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Компания была зарегистрирована в августе 2025 года и специализируется на розничной онлайн-торговле. Предприятие создавалось для развития собственного бренда блогерши.
Ранее сообщалось, что по итогам первого года работы компания не продемонстрировала выручки. Теперь к этим показателям добавилась и налоговая задолженность.
На данный момент неизвестно, когда именно обязательства перед ФНС будут погашены и как сложившаяся ситуация отразится на дальнейшей деятельности бренда.
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