Ресторан, спортзал и съёмки: Регина Тодоренко раскрыла секрет свиданий с мужем

11 июня 2026, 14:25

Регина Тодоренко рассказала, как сохраняет романтику в браке с Владом Топаловым

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась подробностями семейной жизни с супругом, Владом Топаловым, и рассказала, как им удаётся сохранять романтику спустя почти восемь лет брака. Об этом сообщает ТВ Mail.