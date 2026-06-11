Ресторан, спортзал и съёмки: Регина Тодоренко раскрыла секрет свиданий с мужем
Регина Тодоренко поделилась подробностями семейной жизни с супругом, Владом Топаловым, и рассказала, как им удаётся сохранять романтику спустя почти восемь лет брака. Об этом сообщает ТВ Mail.
По словам телеведущей, из-за насыщенного графика и заботы о детях проводить время только вдвоём стало сложнее, однако супруги по-прежнему стараются находить возможности для совместного отдыха и свиданий.
Тодоренко рассказала, что одно из последних романтических свиданий прошло во время отдыха на Бали, где они вместе посетили ресторан. Кроме того, необычным вариантом совместного времяпрепровождения стала тренировка в спортзале, во время которой Топалов выступил для жены в роли персонального тренера.
Телеведущая также отметила, что особенной возможностью побыть вдвоём для них становятся совместные рабочие проекты. По её словам, даже на съёмках супруги могут проводить больше времени вместе и уделять внимание друг другу. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Сегодня пара воспитывает троих сыновей — Михаила, Мирослава и Фёдора.
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