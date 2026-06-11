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Ресторан, спортзал и съёмки: Регина Тодоренко раскрыла секрет свиданий с мужем

Регина Тодоренко рассказала, как сохраняет романтику в браке с Владом Топаловым
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко поделилась подробностями семейной жизни с супругом, Владом Топаловым, и рассказала, как им удаётся сохранять романтику спустя почти восемь лет брака. Об этом сообщает ТВ Mail.



По словам телеведущей, из-за насыщенного графика и заботы о детях проводить время только вдвоём стало сложнее, однако супруги по-прежнему стараются находить возможности для совместного отдыха и свиданий.

Тодоренко рассказала, что одно из последних романтических свиданий прошло во время отдыха на Бали, где они вместе посетили ресторан. Кроме того, необычным вариантом совместного времяпрепровождения стала тренировка в спортзале, во время которой Топалов выступил для жены в роли персонального тренера.

Телеведущая также отметила, что особенной возможностью побыть вдвоём для них становятся совместные рабочие проекты. По её словам, даже на съёмках супруги могут проводить больше времени вместе и уделять внимание друг другу. Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились в 2018 году. Сегодня пара воспитывает троих сыновей — Михаила, Мирослава и Фёдора.

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*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

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