Роман с Черных, Муцениеце, Максимовой, психологические проблемы и развод с женой: что случилось с Романом Маякиным?
Для Романа Маякина кино — возможность сделать жизнь ярче. Наверное, поэтому в его карьере так много разных ролей. Он играл и наркозависимого, и следователя, и байкера, и риелтора. Актер не делит проекты по жанрам и готов работать в самых разных историях. Но если придется выбирать между близкими и профессией, он поставит на первое место семью. На площадке мужчина открыт к смелым решениям. Ради образа он может даже побриться налысо. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Тяжелая судьба Романа МаякинаРоман Маякин родился 12 июня 1986 года в Ногинске, в самой обычной семье. Его отец руководил заводом, мать работала на местной АЗС. Детство будущего актера трудно назвать спокойным. Когда россиянин был совсем маленьким, их дом сгорел, и семье пришлось срочно искать новое жилье. На этом беды не закончились. Через несколько лет в страшной аварии погибла старшая сестра Романа. Для двенадцатилетнего мальчика это стало тяжелым потрясением. Родители переживали утрату еще острее. Мать почти каждый день ходила на кладбище, пока хватало сил. Вскоре семья столкнулась с новой трагедией. Завод, которым управлял отец, закрыли. Спустя несколько месяцев его самого убили в подворотне из-за денег. Роман остался рядом только с матерью. Но через три года не стало и ее: врачи обнаружили у женщины рак четвертой стадии. Болезнь победить она не смогла.
В семнадцать лет Маякин остался сиротой и начал сам зарабатывать на жизнь, совмещая работу с учебой. Он вполне мог связаться с плохой компанией, но его спас интерес к драматургии. В семье никто не имел отношения к искусству и не увлекался этой сферой. Лишь старшая сестра какое-то время ходила на курсы телеведущих. Сам Роман пришел в драмкружок из-за школьной влюбленности. Девушка, которая ему нравилась, занималась актерским мастерством, и он решил записаться туда же. Юноша не добился взаимности, зато нашел дело, которое изменило его жизнь. После школы Маякин подал документы в театральные вузы и неожиданно для себя прошел сразу в пять учебных заведений. В итоге он выбрал Школу-студию МХАТ. Учеба давалась непросто, потому что почти каждый день приходилось еще и работать. По вечерам Роман таксовал, а перед Новым годом подрабатывал Дедом Морозом на праздниках.
Ситуация изменилась, когда режиссер Дмитрий Брусникин заметил молодого актера и пригласил его в детектив «МУР есть МУР». После этого Роман начал получать новые предложения. Уже с первого курса он регулярно снимался в сериалах и кино. Известности те работы не принесли, но дали главное — заработок и ценный профессиональный опыт.
Новая главаСразу после получения диплома мужчина пришел в Театр Моссовета. Артист не скрывал: профессия для него была прежде всего способом зарабатывать. Поэтому вместе с работой на сцене он продолжал ходить на кастинги. Маякин понимал, что съемки приносят куда больший доход. Широкая популярность пришла к нему только в 2014 году. Тогда на экраны вышел сериал «Сладкая жизнь». В этом проекте Роман сыграл циничного чиновника, который постоянно изменял жене. О малоизвестном факте актер рассказал позже сам. Ради роли ему пришлось сбросить 50 килограммов. Лишний вес появился в тот период, когда он узнал о беременности жены, бизнесвумен Елены Кулевой.
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Будущий отец сильно переживал и заедал стресс. О здоровье он в тот момент почти не думал. Перелом наступил тогда, когда даже спуск по лестнице стал даваться тяжело. После этого артист решил пойти в спортзал. Для артиста этот ребенок стал первым. У Елены к тому времени уже было трое детей от предыдущего брака. Маякин принял их как родных. Супруга была старше актера на пять лет. Многие знакомые считали этот союз неравным и говорили, что жена давит на мужа. Сам Роман с этим не соглашался. Он радовался тому, что смог создать семью.
Конфликты в семьеСын Михаил появился на свет в тот момент, когда карьера Маякина пошла вверх. К трехлетию мальчика его отец уже стал заметной фигурой на телевидении. Из-за плотного графика Роман почти перестал играть в театре и много времени проводил на съемочной площадке. Часто ему доставались роли с откровенными сценами. Елене, далекой от мира шоу-бизнеса, это не нравилось. Она не скрывала раздражения и говорила, что дети могут неправильно понять увиденное на экране. Конфликты продолжались несколько лет.
В 2017 году супруги решили расстаться. Публика узнала об этом только через два года, когда актер признался, что больше не женат. По словам Романа, женщина не захотела идти с ним дальше по новому жизненному пути. После развода для бывших супругов самым важным стал сын. Им было важно показать Мише, что оба по-прежнему любят его и не собираются исчезать из его жизни. К счастью, с этой задачей они справились.
Жизнь после разводаПосле развода Романа все чаще видели рядом с разными девушками. Однако большинство слухов не имело под собой оснований. Артисту приписывали романы с Анфисой Черных, Агатой Муцениеце и Полиной Максимовой. На деле их связывала только работа в одних проектах. Позже в жизни актера действительно появилась новая избранница. Ею стала София Кофманн. Мужчина не делился подробностями этого романа, но регулярно публиковал совместные снимки. Он также признавался, что думает о свадьбе всерьез. Но до торжества дело не дошло. Неожиданно для поклонников Маякин объявил о расставании. Причиной он назвал собственные психологические трудности.
Именно этот кризис пробудил у него интерес к психологии. Пытаясь лучше понять себя, актер все чаще выбирал непростые роли. Такие образы требуют глубокой внутренней работы и внимательного разбора характера героя. По словам Маякина, особенно сильно на него повлияла работа над сериалом «Триггер». После этого он решил заняться и личной жизнью, чтобы расставить все по местам.
«Я понимаю, что обеспеченного мужчину, который изменяет возлюбленной, я уже легко сыграю. Поэтому я стремлюсь пробовать что-то новое», — пояснил он.
Позже журналистка Кристина Вайсберг опубликовала фото с актером, на котором обнимает его. Сам Роман назвал эти отношения гармоничными. При этом о браке речи не было.
ФильмографияРоман Маякин — актер, который уверенно чувствует себя и в комедии, и в драме, и в остросюжетных историях. За годы работы он успел появиться в самых разных проектах: от сериалов «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований – 2», «Марш Турецкого» и «Глухарь» до фильма «Утомленные солнцем 2: Предстояние». Широкому зрителю Маякин особенно запомнился по популярным сериалам «Восьмидесятые», «Деффчонки», «Сладкая жизнь», «Вы все меня бесите», «Психологини» и «Триггер». В его фильмографии также заметные работы в проектах «Любовницы», «257 причин, чтобы жить», «Клиника счастья», «Спасская» и «Хрустальная ловушка». В последние годы актер продолжил активно сниматься, пополнив список ролей проектами «Сергий против нечисти», «Сергий против нечисти: Шабаш», «Сергий против нечисти: Яга», «Мальдивы подождут», «Лето. Нулевые», «Тур с Иванушками» и «Олдскул».
Роман Маякин сейчасСейчас Роман Маякин продолжает активно сниматься. В 2025 году он вышел на экраны в сериале «Виноделы». Его партнерами по проекту стали Елена Подкаминская и Андрей Ургант. Премьеру показали на VII Российском фестивале сериалов «Пилот» в Иванове. В конкурсную программу фестиваля вошла и еще одна работа актера. Речь о мокьюментари-комедии «Олдскул» с Марией Ароновой. Этот проект получил приз зрительских симпатий.
В фильмографии мужчины появились и новые криминальные истории. Он снялся в четвертом сезоне «Спасской» и в драме «Приговор». В обеих картинах вместе с ним сыграла Карина Андоленко. Артист уделяет внимание не только кино. Он активно занимается благотворительностью. Во Всемирный день борьбы против рака у детей Маякин стал амбассадором фонда «Не напрасно». Актер поддерживает его инициативы и помогает говорить с аудиторией о важных вопросах здоровья.