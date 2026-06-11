11 июня 2026, 16:02

Роман Маякин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Для Романа Маякина кино — возможность сделать жизнь ярче. Наверное, поэтому в его карьере так много разных ролей. Он играл и наркозависимого, и следователя, и байкера, и риелтора. Актер не делит проекты по жанрам и готов работать в самых разных историях. Но если придется выбирать между близкими и профессией, он поставит на первое место семью. На площадке мужчина открыт к смелым решениям. Ради образа он может даже побриться налысо. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Тяжелая судьба Романа Маякина Новая глава Конфликты в семье Жизнь после развода Фильмография Роман Маякин сейчас

Тяжелая судьба Романа Маякина

Роман Маякин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Новая глава

Слухи о наркотиках, бурная личная жизнь, СВО и вопрос украинского гражданства: чем еще удивляет звезда сериала «Карпов» Антон Батырев?

Конфликты в семье

Жизнь после развода

«Я понимаю, что обеспеченного мужчину, который изменяет возлюбленной, я уже легко сыграю. Поэтому я стремлюсь пробовать что-то новое», — пояснил он.

Роман Маякин и Кристина Вайсберг (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмография

Роман Маякин сейчас