«Мы постоянно подвергались опасности»: Алена Кравец о жизни с приемной дочерью

06 июня 2025, 17:37

Алена Кравец заявила, что приемная дочь подвергала ее опасности

Алена Кравец (Фото: Instagram* @kravetsalena)

Алена Кравец прокомментировала недавний скандал с приемной дочерью. На телевидении Даниэла рассказала, какой непростой была жизнь в звездной семье. Однако, по словам певицы, все было наоборот — проблемы возникали как раз из-за трудного ребенка. Об этом пишет mk.ru.





Модель отметила, что делала все, что было в ее силах. От приемной дочери она не отказывалась: порвать связи с семьей — это выбор самой девочки.

«Мы просто не могли уже в такой ситуации жить. Мы подвергались опасности постоянно: она с непонятными людьми общалась, в дом их приводила, пока нас не было», — пожаловалась светская львица.