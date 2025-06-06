«Мы постоянно подвергались опасности»: Алена Кравец о жизни с приемной дочерью
Алена Кравец заявила, что приемная дочь подвергала ее опасности
Алена Кравец прокомментировала недавний скандал с приемной дочерью. На телевидении Даниэла рассказала, какой непростой была жизнь в звездной семье. Однако, по словам певицы, все было наоборот — проблемы возникали как раз из-за трудного ребенка. Об этом пишет mk.ru.
Модель отметила, что делала все, что было в ее силах. От приемной дочери она не отказывалась: порвать связи с семьей — это выбор самой девочки.
«Мы просто не могли уже в такой ситуации жить. Мы подвергались опасности постоянно: она с непонятными людьми общалась, в дом их приводила, пока нас не было», — пожаловалась светская львица.Она также поблагодарила всех, кто с пониманием отнесся к ситуации и встал на ее сторону. Перед этим в студии шоу «Пусть говорят» Даниэла заявила, что ее отправляли в психушку под выдуманным предлогом.
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