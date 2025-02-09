«Задохнется когда-нибудь от своей жадности»: Пригожин в шоке от поведения экс-супруга Валерии продюсера Шульгина

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: «ВКонтакте»/Валерия Перфилова)
Развод певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина случился уже давно. Несмотря на это, бывший муж продолжает влезать в жизнь артистки и всячески вставлять ей палки в колеса. С критикой в адрес экс-супруга выступил Иосиф Пригожин, нынешний избранник звезды.
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По словам Пригожина, несмотря на уже давно разрушенные отношения, Шульгин выставляет баснословные суммы за авторство, при этом сам не написал ни одной из песен.
«Все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Всячески мешал выпускать Валерии трибьют. Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное», — возмущается продюсер.
В своих выражениях Иосиф не стесняется прямых оскорблений. В частности он называет Александра «засранцем» в отношении его поведения по поводу авторства песен. К тому же продюсер уточнил, что Шульгин продолжает пользоваться именем Валерии, при этом не платит за это ни копейки.
Александр Шульгин (Фото: «ВКонтакте»/Александр Шульгин)
Также Иосиф раскритиковал Шульгина за то, что тот забрал все имущество у Валерии и пользуется им. Об этом Пригожин высказался так:
«Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный».
Со слов продюсера, жадность Александра проявлялась и раньше. Еще в ранние годы выступлений Валерии он забирал все ее гонорары. На фоне этого Пригожин подчеркнул, что у них с супругой паритетные отношения и он никак не претендует на честно заработанные деньги певицы. Шульгин же продолжает пытаться заработать на имени звезды:
«Шульгин ее кошмарит. Если Валерия в рамках телевизионного шоу исполнит песню, он сразу же требует миллион! Валерия поет эти песни, раскручивает, чтобы их помнили».
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При этом и сама Валерия ранее выступала с критикой Шульгина. Как рассказывала артистка, с ним она стала жертвой абьюза. Композитор полностью изолировал певицу от друзей и родственников.
«Это происходило постепенно. Не сразу. В какой-то момент я поняла — у меня же вообще никого нет», — откровенничала звезда.
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