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«Задохнется когда-нибудь от своей жадности»: Пригожин в шоке от поведения экс-супруга Валерии продюсера Шульгина

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: «ВКонтакте»/Валерия Перфилова)

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: «ВКонтакте»/Валерия Перфилова)

Развод певицы Валерии и продюсера Александра Шульгина случился уже давно. Несмотря на это, бывший муж продолжает влезать в жизнь артистки и всячески вставлять ей палки в колеса. С критикой в адрес экс-супруга выступил Иосиф Пригожин, нынешний избранник звезды.
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По словам Пригожина, несмотря на уже давно разрушенные отношения, Шульгин выставляет баснословные суммы за авторство, при этом сам не написал ни одной из песен.



«Все делает исподтишка: гадит, гадит, гадит. Всячески мешал выпускать Валерии трибьют. Что он вытворяет — уму непостижимо. У нас терпение чрезмерное», — возмущается продюсер.

В своих выражениях Иосиф не стесняется прямых оскорблений. В частности он называет Александра «засранцем» в отношении его поведения по поводу авторства песен. К тому же продюсер уточнил, что Шульгин продолжает пользоваться именем Валерии, при этом не платит за это ни копейки.

Александр Шульгин (Фото: «ВКонтакте»/Александр Шульгин)

Также Иосиф раскритиковал Шульгина за то, что тот забрал все имущество у Валерии и пользуется им. Об этом Пригожин высказался так:

«Все хавает и хавает. Задохнется когда-нибудь от своей жадности. Ненасытный».

Со слов продюсера, жадность Александра проявлялась и раньше. Еще в ранние годы выступлений Валерии он забирал все ее гонорары. На фоне этого Пригожин подчеркнул, что у них с супругой паритетные отношения и он никак не претендует на честно заработанные деньги певицы. Шульгин же продолжает пытаться заработать на имени звезды:

«Шульгин ее кошмарит. Если Валерия в рамках телевизионного шоу исполнит песню, он сразу же требует миллион! Валерия поет эти песни, раскручивает, чтобы их помнили».

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При этом и сама Валерия ранее выступала с критикой Шульгина. Как рассказывала артистка, с ним она стала жертвой абьюза. Композитор полностью изолировал певицу от друзей и родственников.

«Это происходило постепенно. Не сразу. В какой-то момент я поняла — у меня же вообще никого нет», — откровенничала звезда.

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#пригожин
«Молодая девушка лет 70»: Шаляпин рассказал о трагической потере во время путешествия
09 февраля 2025, 18:48

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин отправился отдыхать на экзотические острова и, судя по всему, не в одиночку.
Артист поехал в морское путешествие. На место группы доставил катер. Всё прошло замечательно, однако для одной из туристов поездка обернулась серьёзной потерей.

«Приехали на этом чудесном катамаране. Единственное, он очень быстро мчал по волнам и девушка совсем молодая лет 70, которая сидела с нами, потеряла парик. Улетел. Но что делать, так бывает», – сообщил Шаляпин в своих соцсетях.
Организаторы различных шоу, которые приглашают Шаляпина к участию, нередко отмечали его способности легко и безобидно подшучивать над людьми. Также артист никогда не скрывал, что умеет находить общий язык с женщинами в возрасте. Он скрашивает им почтенные годы, а они в знак благодарности берут на себя его финансовое обеспечение.

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#шоу-бизнес
#соцсети
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«Какая там личная жизнь?»: Алсу раскрыла, почему не ходит на свидания после развода
09 февраля 2025, 18:33

Алсу (фото: Instagram* @alsou_a)

Алсу сделала кокетливое признание о личном и рассказала, что поднимает ей настроение после развода.
Певица устроила яркую фотосессию в насыщенном розовом костюме. Она сделала красивую укладку мелкими волнами и нанесла гламурный макияж, акцентирующий внимание на широко распахнутых глазах. Алсу даже сделала маникюр в цвет своего наряда.

«Розовый всегда поднимает настроение! Может только мне, поскольку я «розовая вода» (Ал-су), а может, я просто в хорошем настроении», – поделилась исполнительница хита «Зимний сон».
Также певица обратилась к поклонникам, которые с нетерпением ждут выхода её новых песен. Она заверила, что совсем скоро порадует их музыкальными новинками. Алсу подчеркнула, что работает, не покладая рук: пишет новые песни, готовится к предстоящим концертам, снимает клипы и занимается танцами.

«Какая там личная жизнь? Некогда вообще. И даже в День всех влюбленных у меня концерт в Баку, а не свидание», – отметила в заключение Алсу.
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#соцсети
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«Я родила! Муж держал меня за руку»: молодая жена Курбана Омарова впервые стала мамой
09 февраля 2025, 18:16

Курбан Омаров и Валерия Мага (фото: Instagram* @zimamoscow)

23-летняя Валерия Мага сегодня поделилась своим счастьем – она впервые стала мамой. Жена Курбана Омарова призналась, что родила ещё 1 февраля.
Валерия рассказала, что рождение сына стало для неё чем-то невероятным, настоящим космосом.

Девушка поделилась, что Курбан присутствовал на родах.

«Всё произошло, словно в самом прекрасном сне... Я услышала первый крик своего сына! Мой муж был рядом, держал меня за руку. Спасибо, родной, с тобой я чувствовала себя так спокойно», – отметила Мага.
Валерия стала мамой впервые, а вот у Омарова родился уже третий ребёнок. В браке с Аллой Воденко у него родился сын, а от Ксении Бородиной он имеет дочь Теону.

О романе с Валерией Курбан рассказал в 2022 году. А в 2024-м они поженились. 25 августа стало известно о беременности девушки.

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Выкидыш, депрессия и затворничество: жизнь единственной внучки Людмилы Гурченко покатилась по наклонной после романа с Прохором Шаляпиным
09 февраля 2025, 17:06

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

Единственная внучка певицы и актрисы Людмилы Гурченко после потери работы на телевидении посвятила себя воспитанию дочери. Ей пришлось столкнуться с предательством любимого человека, отсутствием средств и даже выкидышем. Не сумев справиться с трудностями, Елена Королева впала в депрессию, а утешение пыталась найти в отношениях с Прохором Шаляпиным.
Однако роман не принес Королевой ни радости, ни удовлетворения: после расставания с артистом Елена и вовсе ушла в тень. Что сейчас происходит со скандальной внучкой Людмилы Гурченко — в материале «Радио 1».

Подсидел родной отец

Со смерти Людмилы Гурченко прошло более двенадцати лет, однако ее дела семейные все еще находят отголоски в обсуждениях фанатов. Браки эстрадной певицы никогда не были полны счастья и любви — со всеми своими мужьями Гурченко прощалась без жалости.

Единственная дочь Гурченко появилась в 1959 году. Она родилась в браке актрисы со сценаристом и историком Борисом Андроникашвили. Людмила хотела, чтобы девочка продолжила ее дело, однако Мария предпочла медицину. На этой почве мать и дочь постоянно ссорились.

Новая волна конфликтов нахлынула, когда Маша в обход Гурченко заключила брак с мужчиной, который совсем не нравился актрисе. Между матерью и дочерью был серьезный разговор — из-за него Людмила и Мария окончательно отдалились друг от друга.

Дмитрий Медведев и Людмила Гурченко (Фото: kremlin.ru)

Вдалеке от Гурченко Мария родила сына Марка и дочь Елену. Потом дочь артистки столкнулась с ударом судьбы — 17-летний Марк скончался. Предварительно, причиной смерти назвали передозировку запрещенными препаратами.

О кончине внука сама Гурченко узнала от соседей — дочь настолько не желала иметь с матерью ничего общего, что умолчала о произошедшем.

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В отличие от Марии, с известной бабушкой Елена Королева поддерживала теплые отношения: даже после ее ухода из жизни внучка поминала актрису только добрым словом.

После смерти Гурченко начался раздел имущества. Желавшая обеспечить единственную внучку Людмила завещала ей почти все имущество, однако она вписала в документы и отца Елены.

Совершенно неожиданно для всех отец Королевой не захотел уступать собственной дочери наследство.

«У папы есть любовница из нашего подъезда, которая и ставит палки в колеса — она не дала нам договориться. Эта женщина со своими умыслами использует отношения с моим отцом. Я даже боюсь их пускать на дачу, чтобы не получилось, как в «Елене» Звягинцева. Она уже и к моей дочке подбирается. С папой я не разговариваю. Хотя он пытается наладить отношения, но доверия у меня к нему не осталось», — отмечала Королева в студии федеральных телеканалов.

Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)


Разборки за имущество длились почти шесть лет: только после затяжных конфликтов и встреч в суде родные смогли договориться.

Елене Королевой досталось две квартиры Гурченко в центре Москвы, загородный двухэтажный дом в Подмосковье и две машины.

Однако владеть имуществом эстрадной певицы Королевой пришлось недолго: после пандемии работавшая телеведущей Елена вдруг лишилась работы.

Чтобы хоть как-то получить деньги на пропитание в отсутствии работы, Елена решила продать имущество бабушки. Вот только и тут ее ждало разочарование — за все время не появилось ни одного желавшего приобрести квартиры или дачу.

Прохор Шаляпин и Елена Королева (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Связь с Шаляпиным и потасовка с блогером

О проблемах Елены со спиртным уже давно ходят самые пугающие слухи. Женщина регулярно становилась участницей скандалов якобы будучи нетрезвой.

Говорили, Королева начала прикладываться к бутылке еще на позиции гостевого редактора на телевидении. Большая нагрузка, проблемы в личной жизни привели к тому, что внучка Гурченко стала топить свое горе в спиртном. Одна из подобных «алкогольных вечеринок» закончилась рукоприкладством — Королева подралась с блогером Ларой Фрост. Бизнесвумен подумала, что женщина флиртует с ее молодым человеком и напала первой.

«Я подошла к Руслану — обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. Это нормальные, общепринятые жесты», — говорила тогда Елена изданию «Комсомольская правда».

Публика прозвала Королеву разбитной разведенкой и разлучницей и навесила на нее клеймо «третьей лишней».

«От осинки не родятся апельсинки»;

«Людмила Марковна в гробу вертится»;

«Оторопь берет. И это внучка Гурченко!» — писали люди в Сети.

Потом одинокая Королева закрутила роман с артистом Прохором Шаляпиным. К слову, романтические отношения между ними начинались, фактически, с дружбы, однако быстро превратились в нечто большее.

Елена Королева и Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Шаляпин отмечал, что они с Королевой нашли друг друга, поскольку оба считают себя «двумя одиночествами». Артист был вместе с подругой, когда внучка Гурченко находилась в розыске украденного видеоархива. Шаляпин и Королева и сами не поняли, как стали ближе.

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Люди судачили, что именно Прохор и был отцом ребенка, которого Королева ждала вплоть до третьего месяца беременности, но сам артист опровергал такую информацию. На фоне нервного стресса и иных расстройств Елена вдруг потеряла малыша.

И снова Королевой пришел на помощь Прохор Шаляпин, однако намекнул, что ни о каких романтических отношениях и речи быть не может.

«Лена в последнее время ведет себя странно. Я не исключаю, что из-за свадьбы Прохора. Возможно, ей очень плохо от того, что ее личная жизнь не сложилась. На Шаляпина у нее были надежды», — говорили о происходящем между Королевой и Шаляпиным в ближайшем окружении парочки.

Елена Королева c дочкой Таисией (Фото: Инстаграм* @ellena_korolena)

​Затворничество единственной внучки Гурченко

Проблемы с деньгами, предательство Шаляпина и потеря ребенка довели Елену до депрессии. Как говорил друг семьи певца Прохора Шаляпина, после того как внучку Гурченко, беременную, оставили все мужчины, Елена практически перестала покидать дом, не ведет публичную жизнь.

Королева перестала следить за своей внешностью и потихоньку набрала вес. Примерно четыре года назад женщина пыталась снова построить личную жизнь, но ничего не вышло.

«Работала из дома до июня. Сейчас я — содержанка. Вся надежда на моего мужчину», — отмечала Елена.

За своей единственной дочкой Таисия Королева пристально следит. Несколько раз внучка Гурченко предпринимала попытки передать ответственность за девочку отцу ребенка, однако Таисия наотрез отказалась жить с папой.

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«Да, я огромная»: Ида Галич показала фигуру в белье и раскрыла особенность своей беременности
09 февраля 2025, 17:00

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Вторую беременность Ида Галич не скрывала и сообщила о своём положении уже в конце первого триместра.
Первые кадры после объявления о беременности Галич сделала в ходе Недели моды в Париже. Тогда её живот был совсем небольшой. Сейчас блогер не выбирает ракурсы и одежду, которые бы скрывали беременность. Сегодня она опубликовала видео в нижнем белье.

«Для начала второго триместра я огромная. Я знаю», – подписала она пост, видимо, пытаясь опередить замечания недоброжелателей.
Ида Галич (фото: Instagram* @galichida)

Однако сейчас Иде явно не до негативных комментариев незнакомцев. Звезда собирает вещи в путешествие – летом она сообщала, что «летит исполнять мечту».

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*запрещён в РФ
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