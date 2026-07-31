«Количество попыток не ограничено»: Анна Хилькевич сделала мужу необычный подарок

31 июля 2026, 13:55

Актриса Анна Хилькевич подарила мужу сертификат на рождение сына

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* @annakhilkevich)

Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», опубликовала в личном блоге видео, где запечатлела, как поздравила супруга Артура с днём рождения.





Вместо традиционного подарка актриса вручила мужу сертификат на рождение сына. Этим жестом она дала понять, что не исключает появления четвёртого ребёнка в семье. Хилькевич с иронией уточнила, что количество попыток остаётся открытым и никаких ограничений в этом вопросе нет.

«Лучший подарок отцу трёх дочек! Восстановилась, получается? Решение за небесной канцелярией и гормоном АМГ. Если что, я не беременна!» — подчеркнула Анна.