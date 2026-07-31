«Количество попыток не ограничено»: Анна Хилькевич сделала мужу необычный подарок
Актриса Анна Хилькевич подарила мужу сертификат на рождение сына
Анна Хилькевич, известная по роли в сериале «Универ», опубликовала в личном блоге видео, где запечатлела, как поздравила супруга Артура с днём рождения.
Вместо традиционного подарка актриса вручила мужу сертификат на рождение сына. Этим жестом она дала понять, что не исключает появления четвёртого ребёнка в семье. Хилькевич с иронией уточнила, что количество попыток остаётся открытым и никаких ограничений в этом вопросе нет.
«Лучший подарок отцу трёх дочек! Восстановилась, получается? Решение за небесной канцелярией и гормоном АМГ. Если что, я не беременна!» — подчеркнула Анна.Супруг артистки получил подарок, который изготовитель сделал на заказ в огромном размере. Мастер завернул сертификат в упаковочную бумагу и перевязал лентами. После вскрытия упаковки муж Хилькевич поставил подпись и восхитился презентом.