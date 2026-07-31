«Пару раз приезжала домой»: Галустян ответил на обвинения в изменах жене

31 июля 2026, 11:41

Михаил Галустян опроверг роман с визажисткой Киосе до развода со Штефанец

Михаил Галустян (Фото: Instagram* @m_galustyan)

Шоумен Михаил Галустян отреагировал на обвинения в изменах супруге Виктории Штефанец с визажисткой. В своём блоге телеведущий опроверг наличие романтических отношений с Лилией Киосе до развода.





Артист пояснил, что они давно знакомы и девушка приезжала к нему домой, но только в рабочих целях, без последующего личного общения. Галустян добавил, что развёлся в 2024 году, а нынешняя жена появилась спустя два года.

«Да, мы были знакомы задолго до этого. Она пару раз приезжала ко мне по работе — подстричь, так же как до этого стригла других артистов. Это нормальная практика в случае, если у артиста плотный график. Это рабочие визиты, а не романтические встречи. Мы не дружили, не созванивались и не строили планов. С моей бывшей женой они не были подругами. Браки рушатся внутри, а не из-за третьего лица», — рассказал актёр.