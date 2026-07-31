«Всё неважно»: Лера Кудрявцева во Франции переосмыслила жизненные приоритеты

31 июля 2026, 12:39

Лера Кудрявцева рассказала об изменении приоритетов после отпуска во Франции

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева проводит отпуск во Франции в кругу семьи. Звезда отдыхает на роскошной вилле и постоянно делится с подписчиками в личном блоге кадрами из поездки. Однако новый пост она посвятила личным размышлениям.





Кудрявцева отметила, что полноценный отдых помог ей взглянуть на привычные вещи под другим углом. По словам телеведущей, после того как организм получил возможность расслабиться, изменилось и её отношение к тому, что раньше казалось значимым.

«Как странно устроен человек. Я дала наконец-то своему организму «отдохнуть» и вдруг поняла одну вещь. Всё, что раньше было «так важно», стало совершенно «неважно» и даже смешно», — написала актриса.