«Расходное топливо»: Физиономист раскрыл истинное лицо Мармеладовой через мимику
Физиономист Воеводин назвал наигранной реакцию Мармеладовой на условный срок
Физиономист Олег Воеводин заявил, что блогер Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) продемонстрировала актёрскую игру и неестественную реакцию во время оглашения приговора.
В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что увидел в мимике девушки эгоцентризм и карьеризм. Он объяснил, что Мармеладова часто прикрывает глаза — это выдаёт состояние «будь что будет». В сцене с приговором, по словам Воеводина, Софья умело играла лицом, безразлично относясь к исходу.
«Потому что какая разница, какой будет исход — лишь бы был. Очень хорошо сыграла лицом, как актриса. Также мы видим, что она всё-таки карьеристка, которая может пойти по головам людей», — подчеркнул физиономист.Специалист добавил, что пунктуальность Вершинина проявляет только при личной выгоде, в остальном игнорирует сроки. Она вспыльчива, берётся за многое сразу, но делает либо качественно, либо никак. Людей эксперт назвал для неё «расходным топливом». Воеводин заключил, что выражение лица блогерши показывает отсутствие страха и готовность принять любой исход.