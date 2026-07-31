«Расходное топливо»: Физиономист раскрыл истинное лицо Мармеладовой через мимику

31 июля 2026, 11:53

Физиономист Воеводин назвал наигранной реакцию Мармеладовой на условный срок

Софья Вершинина (Фото: кадр из ток-шоу «Место встречи»)

Физиономист Олег Воеводин заявил, что блогер Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) продемонстрировала актёрскую игру и неестественную реакцию во время оглашения приговора.





В беседе с NEWS.ru эксперт сообщил, что увидел в мимике девушки эгоцентризм и карьеризм. Он объяснил, что Мармеладова часто прикрывает глаза — это выдаёт состояние «будь что будет». В сцене с приговором, по словам Воеводина, Софья умело играла лицом, безразлично относясь к исходу.

«Потому что какая разница, какой будет исход — лишь бы был. Очень хорошо сыграла лицом, как актриса. Также мы видим, что она всё-таки карьеристка, которая может пойти по головам людей», — подчеркнул физиономист.