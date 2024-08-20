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Коллеги сообщают о гибели актера Евгения Шишлова в боях под Курском

В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов. Как сообщает портал «Кино-Театр.ру», Евгений погиб, защищая территорию России. Подробности гибели не уточняются. Информация о смерти появилась в личной карточке актера 20 августа.
20 августа 2024, 12:35
Фото: istock/Aleksandr Golubev

Фото: istock/Aleksandr Golubev

В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов. Как сообщает портал «Кино-Театр.ру», Евгений погиб, защищая территорию России. Подробности гибели не уточняются. Информация о смерти появилась в личной карточке актера 20 августа.


Шишову было 42 года. Он снимался в фильмах и сериалах «Крепкие орешки», «Морские дьяволы», «Невский», «Полицейское братство», «Великолепная пятёрка» и другие. Последняя работа актера была роль охранника в фильме «Пока идут часы» 2023 года.

Военные медики сообщают, что на Курском направлении ранения отличаются от других участках фронта. Большинство ранений под Курском пулевые, по другим направлениям – осколочные. Причина в плотных боях с противником на оккупированной части Курской области.

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#работа
#военные
#кино
#курская область
#сво
#шоу-бизнес
#армия
Лещенко бесплатно получил лекарство за 1,8 миллиона рублей
Mash: Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей
19 августа 2024, 19:01

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народному артисту РСФСР, певцу Льву Лещенко бесплатно предоставили лекарство за 1,8 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, недавно у 82-летнего певца был диагностирован транстиретиновый амилоидоз — это редкое заболевание, которое появляется из-за нарушения обмена веществ. Лещенко получил дорогостоящий препарат «Виндамэкс» бесплатно.

Уточняется, что пенсия исполнителя составляет 30 тысяч рублей. Он продолжает выступать на концертах и занимается бизнесом. При этом Лещенко ранее заявлял, что не жалуется на размер своей пенсии, так как имеет дополнительные источники дохода.

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Звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца в 52 года: кто отец ребенка

«Попа в трусах и батюшка»: Бузова собралась венчаться и показала, куда на самом деле тратит гонорары
#нарушения
#пенсия
#здоровье
#лекарство
#болезнь
#певец
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«Попа в трусах и батюшка»: Бузова собралась венчаться и показала, куда на самом деле тратит гонорары
19 августа 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Эпатажная певица Ольга Бузова со времен участия в телепроекте «Дом-2» подвергается критике со стороны общественности. Одни упрекают ее в легкомысленности, другие судят за откровенные наряды и отсутствие комплексов. Однако мало кто знает, что артистка занимается благотворительностью, на которую уходит значительная часть ее гонораров. Редакция «Радио 1» расскажет, куда артистка потратила все средства с концерта и какие изменения произошли в ее личной жизни.

Храм в Адыгее


Ольга Бузова сообщила, что часть своих гонораров тратит на строительство храма в Новой Адыгее.

«Долго думала говорить об этом или нет, но всё же решила показать, что уже у нас получается. Возможно, мой пример вдохновит многих. Делать добро ‒ это не только мыслить по-доброму, но и совершать благие поступки. Вы уже знаете, что я помогаю строить храм в Новой Адыгее. Я продолжаю это делать. Там я буду венчаться и крестить детей», ‒ написала исполнительница на своей странице в социальной сети.

Накануне Бузова лично приехала на стройку, чтобы посмотреть, как ведутся работы. Она рассказала, что деньги, собранные на концерте в Краснодаре, полностью ушли на строительство. Идею об оказании помощи в строительстве храма также поддержал директор артистки Арам Арчер.

Однако благой порыв артистки оценили не все. Пользователи Сети стали обвинять ее в неискренности и «показушности».

«Показывать попу в трусах, а следом батюшку. Я в шоке!», «Показуха», «Искренности её не верю, какой венчаться, с кем?! Зачем?!» ‒ разразились пользователи в комментариях.

Личная жизнь Бузовой

Фото: соцсети О.Бузовой

Прежде Ольга Бузова поделилась в своих социальных сетях новостью о том, что в ее жизни появился мужчина. Личность избранника она не раскрывает и прячет за смайликом его лицо. Внимательные поклонники певицы обратили внимание на то, что на правом безымянном пальце артистки появилось кольцо. Возможно, венчание и крещение детей действительно не за горами.

Прежде некоторые подробности о личной жизни артистки привел ее бывший возлюбленный бизнесмен-сыровар Денис Лебедев, с которым певица познакомилась в телешоу. Мужчина указал на то, что артистка злоупотребляет спиртным и в отношениях с ним позволяла себе нападки и претензии в его сторону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#строительство
#деньги
#храм
#соцсети
#фото
#крещение
#шоу-бизнес
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Актера Алена Делона похоронят в его поместье во Франции с 35 собаками
19 августа 2024, 16:17

Фото: istockphoto / SeventyFour

Ален Делон будет похоронен в середине недели в своём поместье в коммуне Души, Франция. Здесь же похоронены 35 его собак. Об этом сообщает BFMTV.
Церемония прощания с актёром пройдёт в часовне, как он и хотел.

«Похороны будут очень закрытыми, поскольку при жизни актёр не любил публичности. Позже состоится гражданская панихида, на которую смогут прийти его поклонники и коллеги», — сообщили в ведомстве.

Ален Делон ушёл из жизни 18 августа в своём доме во Франции в возрасте 88 лет. По информации AFP, актёр скончался в окружении своих троих детей.

Вечером к посольству Франции в Москве начали приносить цветы в память об актёре.

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#цветы
#похороны
#память
#церемония
#отец
#актёр
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Звезда Comedy Club Марина Федункив ждет первенца в 52 года: кто отец ребенка
Актриса Мария Федункив на 6 месяце беременности
16 августа 2024, 05:30

РИА Новости/Евгений Биятов

52-летняя актриса и звезда Comedy Club Марина Федункив, известная многим как экранная мама Коляна из сериала «Реальные пацаны», ждет своего первенца. По информации от источника, близкого к артистке, отцом будущего ребенка является ее третий муж — итальянский бизнесмен Стефано Маджи, который младше Марины на 13 лет.
Два года назад они тайно поженились, и их союз, несмотря на разницу в возрасте, оказался весьма крепким, передает Super.ru. По сообщениям СМИ, беременность Федункив находится уже на шестом месяце. Животик актрисы уже заметен, но она старается скрывать его под просторными нарядами. Впрочем, окружающие все равно замечают ее интересное положение.

Марина чувствует себя хорошо, но быстрее устает, чем раньше. В связи с этим организаторы различных мероприятий, в которых участвует актриса, проявляют к ней особую заботу и внимательность, стараясь минимизировать нагрузку и создать максимально комфортные условия.

Несмотря на возраст, Федункив остается активной и продолжает работать, радуя поклонников своим присутствием на экранах. Ее беременность стала приятной новостью как для близких, так и для многочисленных фанатов, которые искренне радуются за свою любимицу. Пока актриса не делала официальных заявлений по поводу своего положения, но слухи уже распространились, и многие с нетерпением ждут подтверждения и подробностей от самой Марины.

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#возраст
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#актриса
#беременность
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Галкин* из-за падения доходов готов выступать на корпоративах без антироссийских шуток
Mash: Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов
15 августа 2024, 12:24

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Российский артист и юморист Максим Галкин* готов отказаться от антироссийских шуток ради корпоративов для россиян из-за проблем с деньгами. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что шоумен якобы предложил работать без импровизации и читать написанный для него текст за 80 тысяч евро за выступление. За 8 миллионов рублей Галкин* готов выступать перед состоятельными российскими гражданами в течение 5 часов.

В своем райдере артист просит бутылку восемнадцатилетнего виски Macallan, фрукты и различные нарезки. Также ему потребуется охрана, которую должен согласовать его директор, номер в пятизвездочном отеле, билеты бизнес-класса и трансфер.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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*Внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
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#охрана
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#юмор
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Все рты раскрыли: 41-летняя российская актриса показала фигуру
41-летняя актриса Наталья Рудова похвасталась фигурой в бикини
15 августа 2024, 04:25

Фото: istock/diatrezor

Российская актриса Наталья Рудова, известная по ролям в сериалах «Универ» и «Жизнь по вызову», продемонстрировала свою фигуру в бикини на отдыхе в Турции. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть) актриса разместила сторис, где позирует на яхте в розовом купальнике.
41-летняя Рудова выбрала для отдыха пастельно-розовый бикини с мини-трусами и заниженной талией. В кадре актриса также продемонстрировала плоский живот и пирсинг в пупке, дополненный черной бейсболкой, цепочкой с кулоном в виде сердца и золотистым браслетом.

Ранее российская актриса Наталья Рудова и телеведущая Алена Водонаева устроили яркое представление на отдыхе в Бодруме, Турция. На своих страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть) звезды поделились фото и видео, где они одеты в крошечные черные бикини со стрингами.

41-летняя актриса Рудова и 42-летняя Водонаева запечатлели момент, когда они прыгают с яхты в воду, демонстрируя обнаженные ягодицы. Посты быстро привлекли внимание подписчиков и стали предметом обсуждения в социальных сетях.

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#актриса
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Сбежавший из России историк моды Васильев оскорбил мужчин из СНГ этими двумя словами
Васильев назвал мужчин из СНГ «уродливыми» и «затрапезными»
15 августа 2024, 03:15

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Известный историк моды Александр Васильев вновь привлек внимание общественности скандальным заявлением. Он утверждает, что женщины из стран бывшего СССР гораздо красивее мужчин, которые, по его словам, являются «уродливыми».
Васильев, бывший телеведущий Первого канала, в интервью Telegram-каналу «Абзац» отметил, что представители сильного пола на территории советских стран пострадали из-за войн и репрессий, что, по его мнению, негативно сказалось на их внешности.

«Они небольшого роста, коренастые, курносые… Более уродливы, затрапезны», — заявил историк моды.
По словам Васильева, мужчины с примесью грузинской, прибалтийской или еврейской крови выглядят гораздо более привлекательно. Женщины же, по его мнению, остаются привлекательными и привлекательными.

Стоит отметить, что сам Васильев после начала специальной военной операции переехал за границу. Он написал открытое письмо, осуждающее российские власти, и отказался от контрактов в России.

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#красота
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Без Заворотнюк жизнь не мила: вид похоронившего супругу Чернышева разбивает сердце
Петр Чернышев не снимает обручальное кольцо после смерти Анастасии Заворотнюк
14 августа 2024, 10:43

Фото: РИА Новости / Алексей Майшев

Фигурист Петр Чернышев впервые после смерти супруги Анастасии Заворотнюк вернулся к работе. Вдовец прилетел в Сочи.
Со дня похорон актрисы прошло больше двух месяцев. Родственники звезды пытаются вернуться к обычной жизни. Старшая дочь актрисы Анна вместе с бабушкой Валентиной Борисовной отправилась в путешествие по России. Тяжелее всего приходится Петру Чернышеву, его вид разбивает сердце.

Уход Заворотнюк стал ударом для фигуриста, что очень заметно по его внешнему виду. В осунувшемся мужчине с бородой с трудом можно узнать Чернышева. Кроме того, вдовец не снимает обручальное кольцо.

Оказалось, что приезжать в Сочи он не планировал, но из-за болезни Татьяны Навки прибыл поддержать всех участников шоу.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь… Здесь, в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте — Сочи. Все помним 2014 год, все молились за наши успехи», — зявил Петр.
Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало 30 мая после длительной борьбы с раком. 1 июня в Москве состоялись похороны Анастасии.

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Продюсер раскрыл, сколько получает Семенович за один концерт
Продюсер Дворцов: Семенович получает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт
14 августа 2024, 06:32

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился деталями гонораров Анны Семенович и прокомментировал критику ее вокальных способностей. В интервью порталу «Страсти» он сообщил, что бывшая звезда группы «Блестящие» получает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.
По словам Дворцова, критика, с которой сталкивается Семенович, может быть вызвана усталостью или болезнями. Эти факторы оказывают негативное влияние на её голосовые связки. Продюсер отметил, что проблемы с пением могут возникать у многих артистов и подчеркнул, что такое поведение не является редкостью.

Дворцов также обсудил использование фонограммы, которое позволяет избежать недочетов на сцене, особенно в случае плохого самочувствия. Он подчеркнул, что фонограмма должна использоваться только в экстренных случаях, а выступление в целом должно быть живым.

«Фонограмма есть у многих артистов, но ее включают только тогда, когда человек понимает, что он в плохом самочувствии или не выспался. Чтобы не сделать осечку на сцене, а все прошло идеально, но зрителей, конечно, не обманешь», — пояснил продюсер.

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