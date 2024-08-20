Коллеги сообщают о гибели актера Евгения Шишлова в боях под Курском

Фото: istock/Aleksandr Golubev
В Курской области погиб российский актер Евгений Шишов. Как сообщает портал «Кино-Театр.ру», Евгений погиб, защищая территорию России. Подробности гибели не уточняются. Информация о смерти появилась в личной карточке актера 20 августа.
Шишову было 42 года. Он снимался в фильмах и сериалах «Крепкие орешки», «Морские дьяволы», «Невский», «Полицейское братство», «Великолепная пятёрка» и другие. Последняя работа актера была роль охранника в фильме «Пока идут часы» 2023 года.
Военные медики сообщают, что на Курском направлении ранения отличаются от других участках фронта. Большинство ранений под Курском пулевые, по другим направлениям – осколочные. Причина в плотных боях с противником на оккупированной части Курской области.
Читайте также:
Военврач «Фрегат»: большая часть ранений в Курской области — пулевые
В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек
Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату
Лия Мурадьян