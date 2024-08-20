Военврач «Фрегат»: большая часть ранений в Курской области — пулевые

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Военный врач с позывным «Фрегат», выполняющий задачи на курском направлении, рассказал, как военные медики, эвакуирующие раненых, столкнулись с диверсионно-разведывательной группой противника. Об этом сообщили РИА Новости.
«На курском направлении наша эвакогруппа попала в засаду ДРГ, когда вытаскивала раненых бойцов. Несмотря на это, медики оказали помощь раненым и отстреливались. Они получили ранения сами, но смогли вытащить раненых и вызвать дополнительную эвакуацию», — поделился «Фрегат».
Военные медики сообщили, что на Курском направлении ранения отличаются от тех, с которыми они сталкивались на других участках фронта. Большинство ранений — пулевые, из-за плотного боя с противником. В отличие от других направлений, где ранения были осколочного типа.
В настоящий момент в Курской, а также Белгородской и Брянской областях действует режим КТО для обеспечения безопасности граждан.
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