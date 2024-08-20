Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату

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Украинский военнопленный Виталий заявил, что военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Виталия, зарплату перестанут платить по причине нехватки средств в бюджете. Пленный уточнил, что украинцы платят налог на армию, который регулярно повышается.
Он отметил, что из-за нехватки денег, солдатам ВСУ блокируют счета и зарплатные карты. Обращение в какую-либо службу не поможет решить этот вопрос, добавил Виталий. Пленный заключил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв+» от оборонного ведомства Украины.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Он отметил, что из-за нехватки денег, солдатам ВСУ блокируют счета и зарплатные карты. Обращение в какую-либо службу не поможет решить этот вопрос, добавил Виталий. Пленный заключил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв+» от оборонного ведомства Украины.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.
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Екатерина Коршунова