В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек

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В результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
Уточняется, что из более 140 пострадавших 75 доставлены в медицинское учреждение, в том числе четыре ребенка. Других подробностей в настоящее время не приводится.
Ранее сообщалось, что пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Ранее сообщалось, что пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.
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Екатерина Коршунова