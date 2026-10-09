Кольца, броши и подвесы за десятки тысяч: Максим Матвеев представил коллекцию украшений
Максим Матвеев решил попробовать себя в ювелирном бизнесе и запустил собственный бренд украшений. Первая коллекция получила название «Создавая связь» и уже включает кольца, серьги, браслеты, подвесы, броши и запонки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Цены на изделия начинаются примерно от 8 тысяч рублей, а за самый дорогой подвес поклонникам творчества актёра придётся отдать 63 тысячи.
Украшения создают вручную и выпускают ограниченным тиражом. В работе мастера используют серебро, эмаль, которую обжигают в несколько этапов, а также северную чернь — старинную технику декорирования металла, характерную для Русского Севера. Такой подход делает акцент на традиционных ремесленных приёмах и деталях.
К разработке дизайна Матвеев подошёл лично: эскизы украшений он рисует самостоятельно. При создании первой коллекции актёр вдохновлялся славянской культурой, народными символами и традиционными орнаментами. В результате ювелирные изделия объединили современные формы и мотивы, уходящие корнями в историю.
Бизнес оформлен на ООО «Создавая Связь». Компанию зарегистрировали в конце декабря 2025 года. Сам Матвеев владеет половиной долей в организации, а вторая половина принадлежит его компаньону Ксении Дремовой.
Теперь актёр развивает не только карьеру в кино и театре, но и собственный ювелирный проект. Судя по ассортименту и ценам, бренд делает ставку на ручную работу, ограниченные тиражи и украшения с культурными отсылками.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России