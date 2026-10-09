Кольца, броши и подвесы за десятки тысяч: Максим Матвеев представил коллекцию украшений

09 октября 2026, 14:34

Матвеев запустил ювелирный бренд — цены на украшения доходят до 63 тысяч рублей

Максим Матвеев (Фото: Instagram* / @maxim_matveev_)

Максим Матвеев решил попробовать себя в ювелирном бизнесе и запустил собственный бренд украшений. Первая коллекция получила название «Создавая связь» и уже включает кольца, серьги, браслеты, подвесы, броши и запонки. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».