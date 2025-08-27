Совместное появление Брэдли Купера и Джиджи Хадид в аэропорту опровергло слухи об их разрыве
Брэдли Купер и Джиджи Хадид снова привлекли внимание к своей паре, появившись вместе в аэропорту Нью-Йорка. Это событие дало повод поклонникам считать, что слухи об их расставании были необоснованными.
По информации E! Online, папарацци удалось сфотографировать звёзд, когда они проходили паспортный контроль перед вылетом.
Домыслы о возможной паузе в отношениях между актёром и моделью возникают регулярно — особенно в те периоды, когда они перестают появляться на публике. После того как в последний раз Купер и Хадид были замечены вместе в конце июня, появились комментарии, предсказывавшие завершение их романа.
Тем не менее свежие кадры говорят об обратном. Пара выглядела довольной и расслабленной: Джиджи была в розовом кардигане и джинсах, Брэдли — в куртке и слаксах. Их настроение и внешний вид убедили окружающих в том, что отношения продолжаются.
