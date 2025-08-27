Совместное появление Брэдли Купера и Джиджи Хадид в аэропорту опровергло слухи об их разрыве

27 августа 2025, 14:30

Брэдли Купера и Джиджи Хадид вновь заметили вместе в нью-йоркском аэропорту

Джиджи Хадид (Фото: Instagram* / @gigihadid)

Брэдли Купер и Джиджи Хадид снова привлекли внимание к своей паре, появившись вместе в аэропорту Нью-Йорка. Это событие дало повод поклонникам считать, что слухи об их расставании были необоснованными.