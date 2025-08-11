Кристина Орбакайте отправилась со всей семьей в Милан
Российская певица Кристина Орбакайте со всей семьей улетела в Милан. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.
На опубликованных фотографиях Кристина находится на фоне местных достопримечательностей и надела платье нежно-розового цвета. Артистка наслаждается отдыхом и не забывает про детей.
Так, на одном из фото Орбакайте вместе с 13-летней дочерью Клавдией находится в Кафедральном соборе. Семья певицы оказалась под впечатлением от достопримечательности.
Подписчики и фанаты Кристины сравнили маму и дочь с сестричками и похвалили девушек за красоту и харизму.
Читайте также: