Достижения.рф

Кристина Орбакайте отправилась со всей семьей в Милан

Кристина Орбакайте (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Российская певица Кристина Орбакайте со всей семьей улетела в Милан. Об этом сообщает издание WomanHit.ru.



На опубликованных фотографиях Кристина находится на фоне местных достопримечательностей и надела платье нежно-розового цвета. Артистка наслаждается отдыхом и не забывает про детей.

Так, на одном из фото Орбакайте вместе с 13-летней дочерью Клавдией находится в Кафедральном соборе. Семья певицы оказалась под впечатлением от достопримечательности.

Подписчики и фанаты Кристины сравнили маму и дочь с сестричками и похвалили девушек за красоту и харизму.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0