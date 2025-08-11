Лера Кудрявцева опровергла ложные слухи о своей фамилии
Кудрявцева прокомментировала странные домыслы о своей биографии
Телеведущая Лера Кудрявцева решила опровергнуть очередные нелепые слухи о своей биографии, которые периодически появляются в интернете.
Один из таких фейков настолько удивил её и близких, что, по словам Леры, они «полдня смеялись над мамой».
В своём посте звезда пояснила, что её отец — Кудрявцев Лев Николаевич, а фамилия Лютик принадлежит бабушке. Мать Александра Ивановна Щекочихина взяла фамилию мужа и стала Кудрявцевой.
«Мама мамы — Реутова», — добавила телеведущая.Особенно Лера вспомнила прабабушку из Санкт-Петербурга, которая училась в институте благородных девиц.
«Мама моя до сих пор в обмороке, что я могу “ругаться”, но тут уж извините — жизнь заставила», — с юмором отметила она.