Лера Кудрявцева опровергла ложные слухи о своей фамилии

11 августа 2025, 17:22

Кудрявцева прокомментировала странные домыслы о своей биографии

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram* / @leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева решила опровергнуть очередные нелепые слухи о своей биографии, которые периодически появляются в интернете.





Один из таких фейков настолько удивил её и близких, что, по словам Леры, они «полдня смеялись над мамой».



В своём посте звезда пояснила, что её отец — Кудрявцев Лев Николаевич, а фамилия Лютик принадлежит бабушке. Мать Александра Ивановна Щекочихина взяла фамилию мужа и стала Кудрявцевой.





«Мама мамы — Реутова», — добавила телеведущая.

«Мама моя до сих пор в обмороке, что я могу “ругаться”, но тут уж извините — жизнь заставила», — с юмором отметила она.