Комик-иноагент Шац* спрятался от обстрелов в российском консульстве Тель-Авива
В российском консульстве израильского Тель-Авива спрятался комик-иноагент Михаил Шац*. Предположительно, мужчина укрылся от обстрелов со стороны Ирана, сообщает ИА Регнум.
Обозреватели пишут, что звезда комедийного сериала «33 квадратных метра» выложил в соцсетях снимок с видом из окна консульства. Некоторое время спустя изображение было удалено, а на момент написания заметки на страничке Шаца* остались только две истории. Шац* покинул Россию в 2022 году с началом спецоперации, переехав в Израиль.
«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — приводят слова Шаца* «Страсти».После бегства из России бывший квнщик публично желал РФ поражения в боевых действиях. В 2023 году, когда в Израиле стало неспокойно, Шац* попытался переехать в Италию, но через три дня вернулся, заявив, что хочет помогать израильтянам: перевозить вещи или сдавать кровь.
*Признан иноагентом в РФ