Комик-иноагент Шац* спрятался от обстрелов в российском консульстве Тель-Авива

16 июня 2025, 21:35

Михаил Шац* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В российском консульстве израильского Тель-Авива спрятался комик-иноагент Михаил Шац*. Предположительно, мужчина укрылся от обстрелов со стороны Ирана, сообщает ИА Регнум.





Обозреватели пишут, что звезда комедийного сериала «33 квадратных метра» выложил в соцсетях снимок с видом из окна консульства. Некоторое время спустя изображение было удалено, а на момент написания заметки на страничке Шаца* остались только две истории. Шац* покинул Россию в 2022 году с началом спецоперации, переехав в Израиль.





«Я не могу заниматься любимым делом. Развлекательные программы на данном этапе кажутся совсем неуместными», — приводят слова Шаца* «Страсти».

