Покинувший Россию актер рассказал про жизнь в бомбоубежище в Израиле
Покинувший Россию актер Белый* был несколько ночей в бомбоубежище в Израиле
Покинувший страну иноагент Анатолий Белый* рассказал, что несколько ночей был в бомбоубежище в Израиле. Деталями артист поделился с YouTube-каналом «Sheinkin 40».
По словам мужчины, он с женой живет в Нетании, которую не зацепили иранские бомбардировки, но несколько ночей супруги все же провели в убежище.
«Были две-три тревоги, бессонные ночи, спускались в бомбоубежище. Но прямых угроз не было. Инесса всем объясняет, что занимается дизайном, организовала офис. Я пока концерты не даю, но это вполне возможно», — приводит слова Анатолия «Лента.ру».Анатолия Белого* внесли в реестр иноагентов в декабре 2023 года. Основанием для этого стал российский федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
*Признан иноагентом в РФ