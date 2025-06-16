Покинувший Россию актер рассказал про жизнь в бомбоубежище в Израиле

16 июня 2025, 20:40

Покинувший Россию актер Белый* был несколько ночей в бомбоубежище в Израиле

Анатолий Белый* (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Покинувший страну иноагент Анатолий Белый* рассказал, что несколько ночей был в бомбоубежище в Израиле. Деталями артист поделился с YouTube-каналом «Sheinkin 40».





По словам мужчины, он с женой живет в Нетании, которую не зацепили иранские бомбардировки, но несколько ночей супруги все же провели в убежище.





«Были две-три тревоги, бессонные ночи, спускались в бомбоубежище. Но прямых угроз не было. Инесса всем объясняет, что занимается дизайном, организовала офис. Я пока концерты не даю, но это вполне возможно», — приводит слова Анатолия «Лента.ру».

