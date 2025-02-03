Стала известна причина, по которой теннисистка Анна Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

Анна Курникова (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Российская теннисистка Анна Курникова недавно была замечена в инвалидном кресле. Об этом пишет Super.ru.
На днях спортсменка впервые за долгое время появилась на публике с дочерьми от певца Энрике Иглесиаса. Уточняется, что Курникова сидела в инвалидном кресле, которое везла ее помощница.
Согласно информации источника, причина в травме спины, из-за которой теннисистке в свое время пришлось уйти из спорта. Сообщается, что по сегодняшний день Курниковой иногда приходится пользоваться инвалидным креслом из-за сильнейших болей в спине.
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