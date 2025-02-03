«Учусь работать с эмоциями»: Анастасия Решетова призналась, что посещает психотерапевта

Анастасия Решетова (Фото: соцсети)
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова заявила, что не может сохранять душевное равновесие и из-за этого посещает психотерапевта, пишет The Voice.
«Начиная работу с психотерапевтом, я не просто разбираю конкретные ситуации, но и учусь работать с эмоциями. Разрешить себе испытывать разные чувства — первый шаг к эмоциональному здоровью», — рассказала Решетова.
По ее словам, ее ожидает «нелегкий путь», который она намерена пройти до конца.
«Получая негативный комментарий на работе, у нас появляется раздражение, обида, стыд. Но если зациклиться на этом, то эта эмоция перейдёт в настроение», — объяснила модель.
Она также порекомендовала не игнорировать свои эмоции и переживания и даже записывать их в соответствующий дневник.
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Элина Позднякова