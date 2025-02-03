«Учусь работать с эмоциями»: Анастасия Решетова призналась, что посещает психотерапевта

На 2025 Grammy Awards публика замерла в шоке, когда Канье Уэст вместе с женой Бьянкой Цензори появился на красной дорожке. Сначала всё выглядело довольно спокойно – пара в черных нарядах позировала фотографам у Crypto.com Arena. Но как только они дошли до секции для фотографов, Бьянка внезапно сбросила свое черное перьевое пальто, оставшись в прозрачном мини-платье, которое практически не скрывало её тело.