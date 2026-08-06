Комик Мо Гиллиган удивился добавке из презервативов в куриных бургерах

06 августа 2026, 09:53

Пищевую добавку в бургерах также используют в презервативах

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Британский стендап-комик и телеведущий Мо Гиллиган во время работы над документальным фильмом о фастфуде узнал, что добавку E900 из куриных бургеров используют для смазки презервативов. Об этом сообщает The Sun.





Артист участвует в съемках проекта Netflix «Большая курятина: Заговор в мире фастфуда». По словам Гиллигана, беседы с экспертами изменили его отношение к любимому блюду.





«Кто бы подумал, что такой ингредиент входит в состав бургеров? Производители добавляют столько искусственных компонентов ради вкуса, чтобы люди возвращались за этой едой снова», — сказал комик.