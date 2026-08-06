Комик Мо Гиллиган удивился добавке из презервативов в куриных бургерах
Пищевую добавку в бургерах также используют в презервативах
Британский стендап-комик и телеведущий Мо Гиллиган во время работы над документальным фильмом о фастфуде узнал, что добавку E900 из куриных бургеров используют для смазки презервативов. Об этом сообщает The Sun.
Артист участвует в съемках проекта Netflix «Большая курятина: Заговор в мире фастфуда». По словам Гиллигана, беседы с экспертами изменили его отношение к любимому блюду.
«Кто бы подумал, что такой ингредиент входит в состав бургеров? Производители добавляют столько искусственных компонентов ради вкуса, чтобы люди возвращались за этой едой снова», — сказал комик.
E900, или полидиметилсилоксан, добавляют во фритюрное масло. Вещество снижает образование пены во время жарки. Его применяют и при производстве смазок для презервативов. Гиллиган признался, что сначала с энтузиазмом согласился на участие в фильме, поскольку любит жареную курицу. Однако детали о составе продуктов заметно разочаровали его.
Эксперты напоминают, что перед выводами стоит проверять конкретный ингредиент и его статус в пищевых стандартах. Необычное совпадение областей применения вещества ещё не означает, что в бургере присутствуют материалы, предназначенные для других товаров.