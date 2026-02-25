Комик Нурлан Сабуров провел первый концерт после депортации из России
Baza: Комик Сабуров провел первый концерт в Таиланде после депортации из РФ
Нурлан Сабуров провёл первый концерт после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет.
Как пишет Baza, выступление прошло сегодня в конференц-зале Royal Phuket City Hotel в Таиланде (зал на 2000 зрителей). Билеты стоили от шести до 20 тысяч рублей. По данным организаторов, площадка была полностью заполненной. Начал комик с шуток о своём статусе. Он отметил, что публика пришла «посмотреть на уголовника», а затем иронично пообещал «суперпатриотические» номера.
«Чтобы на моём фоне говорили: «А вот Соловьёв не иноагент?» — произнес Сабуров.Звезду задержали в ночь с 5 на 6 февраля в аэропорту Внуково после возвращения из Дубая. Там ему вручили документ о запрете въезда в РФ, который, как утверждается, действует с 30 января. О нём сам стендапер узнал только по прилёте. В тот же день он вылетел в Алматы.
После возвращения в Казахстан спецслужбы начали проверку в связи с информацией о передаче мотоциклов российским военным. Если установят, что речь шла о помощи ЧВК, Сабурову может грозить от семи до 12 лет.