Комик Нурлан Сабуров провел первый концерт после депортации из России

25 февраля 2026, 17:13

Baza: Комик Сабуров провел первый концерт в Таиланде после депортации из РФ

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нурлан Сабуров провёл первый концерт после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет.





Как пишет Baza, выступление прошло сегодня в конференц-зале Royal Phuket City Hotel в Таиланде (зал на 2000 зрителей). Билеты стоили от шести до 20 тысяч рублей. По данным организаторов, площадка была полностью заполненной. Начал комик с шуток о своём статусе. Он отметил, что публика пришла «посмотреть на уголовника», а затем иронично пообещал «суперпатриотические» номера.





«Чтобы на моём фоне говорили: «А вот Соловьёв не иноагент?» — произнес Сабуров.