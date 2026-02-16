Достижения.рф

Нурлан Сабуров передал мотоциклы бойцам СВО по личной инициативе

Нурлан Сабуров (Фото: Instagram* @nurlan__saburov)

Комик Нурлан Сабуров передал 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра» по личной инициативе. Об этом сообщает издание «Подъём».



По информации источника, летом 2025 года Сабуров сам обратился к командиру подразделения Александру Кузнецову (Ратибору) с предложением предоставить питбайки. Мотоциклы передали на территории округа Истра через сотрудников муниципалитета.

После получения техники военнослужащие записали видео с благодарностью. В обращении они заявили, что мотоциклы помогут выполнять задачи в зоне СВО.

Сообщается, что публикация видео стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сабурова на Украине. Также проводится проверка со стороны Комитета национальной безопасности Казахстана.

Иван Мусатов

