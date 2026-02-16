Нурлан Сабуров передал мотоциклы бойцам СВО по личной инициативе
Комик Нурлан Сабуров передал 10 мотоциклов подразделению «Легион Вагнер Истра» по личной инициативе. Об этом сообщает издание «Подъём».
По информации источника, летом 2025 года Сабуров сам обратился к командиру подразделения Александру Кузнецову (Ратибору) с предложением предоставить питбайки. Мотоциклы передали на территории округа Истра через сотрудников муниципалитета.
После получения техники военнослужащие записали видео с благодарностью. В обращении они заявили, что мотоциклы помогут выполнять задачи в зоне СВО.
Сообщается, что публикация видео стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Сабурова на Украине. Также проводится проверка со стороны Комитета национальной безопасности Казахстана.
