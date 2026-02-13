Жена Нурлана Сабурова впервые высказалась о его депортации

13 февраля 2026, 19:14

Жена Сабурова поблагодарила хейтеров после запрета въезда комика в Россию

Нурлан и Диана Сабуровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Нурлана Сабурова Диана впервые высказалась о депортации комика и запрете на его въезд в Россию. Свое мнение на этот счет она выразила в личном блоге.





Супруга юмориста поблагодарила поклонников, поддержавших ее семью, а к недоброжелателям она обратилась с некой иронией.

«Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо — прим. ред.»), развлекайтесь! Как сказал мой друг: не такие метели в [лицо] летели. Всем добра!» — написала девушка.