Жена Нурлана Сабурова впервые высказалась о его депортации

Жена Сабурова поблагодарила хейтеров после запрета въезда комика в Россию
Нурлан и Диана Сабуровы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Нурлана Сабурова Диана впервые высказалась о депортации комика и запрете на его въезд в Россию. Свое мнение на этот счет она выразила в личном блоге.



Супруга юмориста поблагодарила поклонников, поддержавших ее семью, а к недоброжелателям она обратилась с некой иронией.

«Хейтерам и всем тем, кто злорадствует и хайпует, отдельный рахмет (спасибо — прим. ред.»), развлекайтесь! Как сказал мой друг: не такие метели в [лицо] летели. Всем добра!» — написала девушка.
Напомним, Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Ограничение начало действовать 30 января. Официальной причиной названы нарушения миграционного и налогового законодательства, а также критика проводимой Россией политики в отношении Украины. Сам комик сейчас находится в Казахстане.
Лидия Пономарева

