Комик Нурлан Сабуров задержан за нарушение миграционного законодательства

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Комик Нурлан Сабуров задержан в столичном аэропорту Шереметьево за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На данный момент шоумен находится в миграционном отделе в Подмосковье и ждет своего адвоката. Уточняется, что юмориста также оштрафовали на 5 500 рублей за нарушение сроков миграционного учёта.
По данным Telegram-канала, Сабурову дали две недели, чтобы покинуть Россию и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.
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По данным Telegram-канала, Сабурову дали две недели, чтобы покинуть Россию и въехать обратно по всем правилам миграционного законодательства.
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