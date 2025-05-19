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Влад Череватый раскрыл эротические фантазии Натальи Рудовой

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

41-летняя Наталья Рудова стала гостьей шоу победителя «Битвы экстрасенсов». Влад Череватый смутил актрису, затронув интимные темы в новом выпуске «Без масок».
Экстрасенс сообщил, что артистке необходимо перестать искать мужчину, перед которым она будет ребенком.

«Из-за этого ты не можешь полностью получить удовольствие в постели. Ты всё время хочешь внимания к себе, тебе это не дает покоя. Последние лет 5-6 ты уже даже смирилась с этим – путь будет, как будет», — объяснил Череватый.

После этих слова Рудова смутилась и рассмеялась. Ей было неловко обсуждать настолько личные моменты, однако затем Влад озвучил эротические фантазии знаменитости.

По его словам, во время полового акта Натальи и ее избранника рядом не должно стоять зеркало, также ей не следует вступать в интимные отношения в общественных местах.

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«Люблю»: хоккеист Игорь Макаров поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения
Хоккеист Макаров публично признался Лере Кудрявцевой в любви в её день рождения
19 мая 2025, 15:23

Лера Кудрявцева (Фото: Телеграм, @lerakudryavtseva)

В личном блоге бывший хоккеист Игорь Макаров поздравил жену Леру Кудрявцеву с днём рождения. Спортсмен признался своей супруге в любви.
«Бусина, с днём рождения! Люблю», — написал Макаров.
Напомним, что Кудрявцева вышла замуж за Макарова, который младше её на 16 лет, в 2013 году. В 2018 году у пары родилась дочь Мария. В начале 2024 года телеведущая ушла от супруга из-за его проблем с алкоголем, но вскоре они помирились.

Сегодня, 19 мая, Лера Кудрявцева отмечает своё 54-летие. В честь праздника телеведущая опубликовала в своём телеграм-канале видео в эффектном образе.

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«Может быть и мужчина, и женщина»: Каминг-аут* Евы Польны и тайна отцовства дочери. Как сейчас живет певица?
19 мая 2025, 15:16

Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

Сегодня, 19 мая, свой день рождения отмечает Ева Польна. Певице и автору песен исполняется 50 лет. Певица впервые появилась перед широкой аудиторией в конце 90-х годов в составе группы «Гости из будущего» и сильно полюбилась слушателю. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».

Детство певицы


Ева Польна появилась на свет 19 мая 1975 года в семье ленинградцев, где отец был военным врачом, а мать — инженером. Девочка училась в школе с углубленным изучением английского языка, увлекалась музыкой и танцами. Однако, окончив школу, выбрала для себя обучение в Ленинградском институте культуры по специальности библиотекаря-библиографа.

Параллельно обучению Польна выступала в качестве танцовщицы и бэк-вокалистки с петербургской рэп-группой «А-2», а также сольно выступала в различных петербургских клубах, где пела классические рок-баллады 1970-х годов.

«Гости из Будущего»


Ева Польна (Фото: скриншот клипа «Он чужой»)

В 1996 году Ева окончила институт и в том же году на одном из ее выступлений познакомилась с Юрием Усачёвым, который в тот момент искал вокалистку для нового музыкального проекта. Польна согласилась стать участницей группы, которая впоследствии получит название «Гости из Будущего».

Девушка оказалась настоящей находкой. Она не только обладала прекрасным голосом, но и начала писать тексты для песен. Кроме того, она была режиссёром своих выступлений и создавала эскизы для сценических костюмов всей группы. «Гости из Будущего» некоторое время были малоизвестным коллективом, вначале своего творчества экспериментировали с новыми европейскими тенденциями электронной музыки и порядка двух лет искали своего слушателя.

В 1998 году эксперименты прекратились, и группа начала работать над созданием композиций в жанре поп-музыки. В 1999 году в свет вышла песня «Беги от меня», которая стала безусловным хитом. Затем последовали не менее популярные «Ты где-то», «Это сильнее меня», «Зима в сердце», «За звездой».

В 2009 году Ева Польна объявила о распаде группы «Гости из будущего» и начале сольной карьеры, которую активно продолжает по сей день.

Каминг-аут*


Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

В начале своей карьеры Ева Польна делала намеки на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию*, а в 2001 году объявила себя бисексуалкой.

«Я не делаю половых различий для человека, который мне сейчас близок. Это может быть и мужчина, и женщина. Просто это должен быть человек, без которого я сегодня не могу и с которым я крепко связана», — заявила певица широкой публике.

В 2008 году тема однополой любви* певицы снова начала обсуждаться поклонниками после того, как Анна Плетнёва представила композицию «Ева», в которой она откровенно выразила свои чувства к коллеге. Также появились слухи о романе Польны с её подругой и директором Александрой Манией*. Однако подтверждений этому не нашлось.

Личная жизнь


Денис Клявер и Ева Польна (Фото: Instagram*@denisklyaver)

Ева Польна никогда не выставляла личную жизнь напоказ, и о ее романах мало что известно. В 2005 году певица родила дочку Эвелин, но кто стал вторым родителем, было тайной порядка пяти лет. Интригу прервал бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер, рассказав о своем отцовстве в эфире федерального канала.

«Мы договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло. Да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались», — комментировала тогда заявление Польна.

Как оказалось, артисты тайно встречались на протяжении двух лет, а когда Клявер заявил о том, что разлюбил Еву, она уже ждала ребенка. Тайну было принято сохранить потому, что солист дуэта «Чай вдвоем» на тот момент состоял в браке.

Спустя пять лет положение вещей изменилось, Клявер развелся и счел правильным признать дочку публично. К тому моменту Польна уже была замужем за бизнесменом Сергеем Пильгуном и родила от него вторую дочь Амалию.

Однако брак с Пильгуном не принес певице счастья. Между супругами нередко возникали конфликты, поскольку Сергей был недоволен тем, что его жена часто уезжала, её поведение на сцене казалось ему эксцентричным, а сценические наряды — слишком откровенными. Муж настаивал на завершении карьеры и требовал посвящать больше времени семье. Через три года активного давления со стороны мужа Ева не выдержала и подала на развод.

Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны
Денису Кляверу 50 лет: Тернистый путь к славе коллектива «Чай вдвоем», измены женам и тайная дочь от Евы Польны

Ева Польна сейчас


Ева Польна (Фото: Instagram**@polnaeva_official)

В настоящее время Ева Польна продолжает заниматься сольным творчеством, создавая новые композиции и снимая на них клипы. Певица не торопится строить новые отношения. В одном из интервью она делилась, что ей нравится быть независимой. В настоящее время Ева живёт в большом доме с родителями и дочерьми.

Сейчас Эвелине уже 20 лет, она связала свою жизнь с искусством и учится в художественной академии. Амалия в этом году заканчивает школу. Девушка увлекается художественной гимнастикой, а также занимается балетной хореографией и живописью.

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«Меня не пускали люди, «оберегали» его»: Волочкова о последней встрече с Григоровичем
Волочкова тайно приходила к Григоровичу, несмотря на запреты
19 мая 2025, 15:14

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Стархиту» о последней встрече с умершим балетмейстером Юрием Григоровичем. По словам экс-примы Большого, она тайно пробиралась к нему.
«Я виделась с ним год назад, потом хотела снова приехать и привезти любимый его фрукт — хурму. Он лежал в санатории в Барвихе. Меня не пускали люди, которые „оберегали“ его», — сказала Волочкова.

Анастасия добавила, что к учителю ее не пускал племянник Юрия Николаевича, которому «отписано все наследство» и пресс-атташе артиста. Последний, по словам Волочковой, говорил, что «Юрий Николаевич не может».

Волочкова подчеркнула, что у нее есть видеозапись, где Григорович произносит: «Ты единственная посещаешь меня, все артисты из Большого меня забыли». Балерина заключила, что позже Григоровича перевезли, чтобы его не видели, а потом он попал в реанимацию.

О смерти Юрия Григоровича сообщалось несколько часов назад. Балетмейстер скончался на 99-м году жизни.

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Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»

Изнасилование и гепатит С: разоблачение семей Кадышевой и Шавриной на шоу «Малахов». Проклятие артисток и страшные ошибки сыновей

Стало известно о задолженности Ксении Собчак перед ФНС
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#шоу-бизнес
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#анастасия волочкова
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Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении»
Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении»
19 мая 2025, 14:43

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Сергей Соседов заявил, что SHAMAN может победить на «Интервидении». Об этом пишут «Страсти».
По словам музыкального критика, кандидатура исполнителя вполне подходит под тематику конкурса.

«Думаю, наша первая кандидатура, и именно для такого конкурса, архиудачная. Конкурс имеет яркий политический подтекст, и именно российский певец патриотического направления должен быть первым его участником», — отметил Соседов.

Шоумен подчеркнул, что шансы на победу у SHAMANа достаточно высокие.

Напомним, в понедельник, 19 мая, стало известно, что певец Ярослав Дронов (SHAMAN) представит Россию на конкурсе «Интервидение».

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Стало известно, кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
#конкурс
#певец
#шоу
#евровидение
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Изнасилование и гепатит С: разоблачение семей Кадышевой и Шавриной на шоу «Малахов». Проклятие артисток и страшные ошибки сыновей
19 мая 2025, 14:10

Екатерина Шаврина (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Пока в семье Надежды Кадышевой продолжается скандал, заголовки СМИ потрясла печальная новость о другом Григории. 11 мая ушел из жизни единственный сын народной артистки России Екатерины Шавриной. Мужчина скончался в исправительной колонии строгого режима, где отбывал 8-месячный срок за хранение и распространение наркотиков. Подробнее о страшных совпадениях в судьбах певиц расскажет «Радио 1».

Страсть к наркотикам и внезапная смерть

В настоящее время причины смерти Григория Шаврина не известны. Семья и поклонники находятся в шоке, а сама Екатерина Шаврина глубоко скорбит о невосполнимой утрате. В эфире программы «Малахов» бывший муж Шавриной Виталий Окороков рассказал, что Гриша был воспитанным, тихим.

«Я знаю, что у него была клаустрофобия и он боялся закрытых пространств. Чтобы бороться с этим состоянием он принимал препараты. Однако Катя была строгая мать и он был под контролем», — отметил Окороков.

Григорий Шаврин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Молчала об изнасиловании

Напомним, сына Екатерина родила от композитора Григория Пономаренко. Однако выяснилось, что отношения их начались с громкого скандала: Шаврина была изнасилована. Ранее артистка сама откровенно рассказала об этом в интервью Борису Корчевникову. По ее словам, Пономаренко закрыл ее в квартире и вступил с ней в связь против воли.

«Я что буду кричать? Свою фамилию позорить? Что меня Пономаренко что-то там? Никогда в жизни. Я осталась и утром ушла. Вскоре мы поженились. У нас родился сын Гриша», — заявила артистка.
Однако музыкальный критик Сергей Соседов в слова Екатерины не поверил и выразил уверенность в том, что никакого изнасилования не было.

«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях
«Папа, купи»: Андрей Малахов раскрыл подноготоную семьи Кадышевой и как ее сын Григорий мечтает о наследстве при живых родителях

«Не было изнасилования, она это придумала. Она говорит и улыбается».
Мнение Соседова разделили и другие гости программы. Примечательно, что в следующем интервью Екатерина также легко и с улыбкой говорила о страшной зависимости единственного сына.

«Гриша вырос прекрасным человеком. Закончил десятилетку. Немножко побаловался кое-чем, но быстро сошел. Он у меня очень умный ребенок и понял, что ни к чему хорошему это не приведет», — заверяла Шаврина.
Однако в эфире программы выяснилось, что сын певицы употреблял запрещенные вещества всю жизнь с начала 1985 года, в чем признался во время следствия. Также Григорий страдал серьезными заболеваниями, среди которых даже гепатит С.


Сын Кадышевой заподозрен в употреблении

Сергей Соседов заявил, что судьбы двух народны артисток Надежды Кадышевой и Екатерины Шавриной действительно похожи. У обеих погибли сестры, их сыновья носят имя Григорий.

Григорий Шаврин (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Рассуждая на тему злого рока в судьбах женщин, эксперты студии обратили внимание на то, что и сын Надежды Кадышевой был замечен в употреблении веществ. Об этом рассказал бывший водитель народной артистки. По его словам, Гриша даже проходил лечение в психиатрической клинике после передозировки наркотиками.

Бывшая возлюбленная Григория Дарья Де Батс сообщила, что на протяжении десяти лет Григорией не пьет даже алкоголь. Однако она не исключила, что ранее мужчина мог злоупотреблять веществами.
«Это вызывает подозрения, так как при такой насыщенной жизни, ходить с водой, это странно».
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