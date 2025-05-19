Влад Череватый раскрыл эротические фантазии Натальи Рудовой

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
41-летняя Наталья Рудова стала гостьей шоу победителя «Битвы экстрасенсов». Влад Череватый смутил актрису, затронув интимные темы в новом выпуске «Без масок».
Экстрасенс сообщил, что артистке необходимо перестать искать мужчину, перед которым она будет ребенком.
После этих слова Рудова смутилась и рассмеялась. Ей было неловко обсуждать настолько личные моменты, однако затем Влад озвучил эротические фантазии знаменитости.
По его словам, во время полового акта Натальи и ее избранника рядом не должно стоять зеркало, также ей не следует вступать в интимные отношения в общественных местах.
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«Из-за этого ты не можешь полностью получить удовольствие в постели. Ты всё время хочешь внимания к себе, тебе это не дает покоя. Последние лет 5-6 ты уже даже смирилась с этим – путь будет, как будет», — объяснил Череватый.
После этих слова Рудова смутилась и рассмеялась. Ей было неловко обсуждать настолько личные моменты, однако затем Влад озвучил эротические фантазии знаменитости.
По его словам, во время полового акта Натальи и ее избранника рядом не должно стоять зеркало, также ей не следует вступать в интимные отношения в общественных местах.
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