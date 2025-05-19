Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
Мари Краймбрери и DAVA впервые стали родителями. О радостном событии пара сообщила в соцсети.
«Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир», — подписали опубликованные снимки влюбленные.
Мари Краймбрери и DAVA (Фото: Инстаграм* @marikraimbrery)
Роды исполнительницы прошли в клиническом госпитале «Лапино».
Напомним, Давид Манукян и Мари Краймбрери официально оформили отношения в начале этого года. В феврале 2025 года Мари и Дава объявили, что ждут ребенка. Певица рассказала, что беременность вдохновляет её на новые творческие свершения и помогает переосмыслить жизненные приоритеты.
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Екатерина Коршунова