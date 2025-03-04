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Комик Павел Воля дал совет Даве реже приходить домой к беременной Краймбрери

Фото: iStock/realvolya

Фото: iStock/realvolya

Телеведущий Павел Воля стал объектом обсуждения в Сети после того, как дал совет артисту Даве, который ожидает первенца от Мари Краймбрери. Об этом пишет женский онлайн-журнал «Страсти».
В ходе записи видео за кулисами своего шоу Воля, опираясь на личный опыт воспитания двоих детей от Ляйсан Утяшевой, рекомендовал будущему отцу реже появляться дома.

«Пока есть возможность, появляйся дома как можно меньше», — заявил Павел, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.

Многие пользователи интернета раскритиковали юмор телеведущего, отметив, что такой совет мог бы не понравиться даже его супруге.

Напомним, что в 2025 году Дава и Мари Краймбрери официально подтвердили свои отношения, объявив о помолвке и беременности певицы. По слухам, пара уже успела пожениться, однако эту информацию они пока не комментируют.

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Григорий Лепс и Эмин Агаларов заработают на концерте для женщин 35 млн рублей
04 марта 2025, 19:26

Эмин Агаларов и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в Международный женский день. Как сообщает Telegram-канала «Звездач», выступление принесет исполнителям 35 млн рублей.
Уточняется, что самые бюджетные билеты стоят 5 тысяч рублей. В первых рядах цена билетов достигает 85 тысяч рублей.

Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.

Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.

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Рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы
Mash: рэперу Вите Матанга грозит до 6 лет лишения свободы за оскорбление сотрудника МВД
04 марта 2025, 19:04

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Бывший сотрудник МВД и председатель общественного движения «Отцы России» Андрей Згонников обратился в полицию и Генпрокуратуру с просьбой проверить рэпера Витю Матанга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как считает Згонников в песне Матанга «Гаити», музыкант оскорбляет правоохранителей. Экс-сотрудник МВД просит полицию и Генпрокуратуру проверить рэпера по статьям «Унижение человеческого достоинства» и «Оскорбление представителя власти».

Согласно информации канала, исполнителя могут посадить на шесть лет. Уточняется, что активист также ​требует, чтобы музыкант извинился и изменил песню.

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Психоаналитик предупредила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем
Психоаналитик Смолярчук: детей Киркорова ждет тяжелое будущее
04 марта 2025, 18:45

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

На дочку певца Филиппа Киркорова Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — пояснил Киркоров.

Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, что дети Филиппа Киркорова обречены на драмы в будущем, потому что привыкли к «рафинированному безопасному мирку».

«Если бы дети были из простых смертных, учились бы в простой школе где-то на окраине Москвы, то у них бы обострился инстинкт выживания. А дети Киркорова обласканы заботой нянек, учителей, которые настроены угодить родителям, а не воспитать. Если даже там и проводятся с детьми какие-то воспитательные мероприятия, то это делается очень бархатно», — объяснила эксперт.

По ее словам, дети Киркорова не имеют права своевольного шага в сторону, потому что все время окружены персоналом: психологами, воспитателями, учителями.

«Эти дети — баловни судьбы. Сегодня они осознают свою преимущественную, высокопарную, превосходную роль над другими людьми. Но что будет, когда окажутся в месте, где живет большинство людей, у которых есть инстинкт выживания. Там дети умеют постоять за себя, умеют дружить, уступать, заботиться о слабых. Дети артиста живут в своем рафинированном, безопасном мирке, но они не смогут всю жизнь прожить в ограниченном контингенте элиты. И тогда их могут ожидать разочарование и человеческие драмы», — сказала психоаналитик.

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«Главное, чтобы были счастливы»: Клава Кока рассказала, как у нее увели парня
Певица Клава Кока рассказала, как у нее уводили парня
04 марта 2025, 18:43

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Российская певица Клава Кока вспомнила, как у нее уводили парня. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.
По словам певицы, это произошло в тот момент, когда она на протяжении длительного времени дружила лишь с мужчинами. Одной из своих первых подруг исполнительница решила рассказать о своей влюбленности. Клава призналась, что поделилась данной информацией только с этой девушкой. Через некоторое время знаменитость узнала, что приятельница «крутит шуры-муры» с этим парнем.

«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — рассказала Кока.

Клава добавила, что в свое время эта история серьезно травмировала ее.

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Сравнение Галкина** с «нулем», намерение жениться на 84-летней Максаковой: как сейчас живет скандальный Станислав Садальский
04 марта 2025, 17:47

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Многие знают Станислава Садальского как актера, который любит жестоко и публично высмеивать коллег. Друзья же называют его добрейшим и щедрым человеком. Стоит отметить, что мало кто остаётся к артисту равнодушным.
О радостях и драмах 73-летнего Станислава Садальского — в материале «Радио 1».

Биография


Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловском Чувашской АССР. Артист считает себя по национальности русским, однако в его родословной имеются разные корни: чувашские, еврейские, польские, украинские. Родители Станислава работали учителями: мать преподавала географию, а отец — физкультуру.

Мать Садальского скончалась, когда ему было 12 лет. В ее смерти актер позднее обвинил отца, который постоянно избивал жену и детей. Отец сдал его с братом Сергеем в Воронежский интернат № 2. После интерната будущий актер с отцом не виделся.

После школы молодой человек, решивший пойти в артисты, не прошел ни в один театральный вуз в Москве. Комиссию смутил неправильный прикус Станислава. В 1969 году Садальский все же поступил в ГИТИС.

Карьера


Дебют молодого человека в кино состоялся в 1970 году, но настоящая известность пришла к Стасу Садальскому после роли Константина Сапрыкина (Кирпича) в многосерийной ленте Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Позднее исполнитель признавался, что хотел играть Володю Шарапова, но ему отказали из-за «некомсомольского лица».

В 1976 году артист встретился со своей двоюродной бабушкой, которая эмигрировала в Германию в 1917 году. Эта встреча отрицательно сказалась на одном из проектов Садальского.

«После приезда бабушки началась фантастическая жизнь. Пошли посылки с баночным пивом, виски, жвачка. Мы с ней ходили в лучшие ночные рестораны Москвы, друзья меня обожали. Зато за связь с иностранцами — это с семидесятипятилетней двоюродной бабушкой! — меня даже убрали из титров фильма Саши Татарского "Падал прошлогодний снег". Я его озвучивал, а фамилии моей там нет», — сетовал актер.

В дальнейшем фильмография артиста регулярно пополнялась работами в фильмах и сериалах. Станислав появился в эпизоде «Бандитского Петербурга», сыграв колоритного директора склада Бутова. В 1980 году Садальский сыграл главную роль в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова, за которую получил признание кинокритиков и любовь зрителей.

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Также снимался в таких проектах, как «12 стульев», «Палач», «Кот в мешке», «Мелодия на два голоса», «Лес» В. Я. Мотыля, «Торпедоносцы» С. Д. Арановича, «Две стрелы», «Моя прекрасная няня» и других. Примечательно, что Садальский девять раз снимался в киножурнале «Ералаш».

Артист появлялся и в различных шоу. В начале 2010-х он снимался в программах «Минута славы», «Вышка», «Вечерний Ургант», «Мой герой». В 2019-м с его участием вышел выпуск передачи «Судьба человека».

Блог


В мае 2020 года актер запустил собственный YouTube-канал и блог в Live Journal. Скандальный блог Садальского является одним из самых читаемых в России. Там артист комментирует различные новости, читает стихи и по-прежнему не сдерживается в высказываниях. Сегодня на YouTube-канал Станислава подписаны практически 180 тысяч человек.

Скандалы


Садальский давно известен скандальными высказываниями в отношении звезд отечественного шоу-бизнеса, политиков, телеведущих и коллег по цеху. Например, актер нелестно отзывался о руководстве Галины Волчек в «Современнике», подчеркивая, что та приглашает на роли артистов, которые имеют высокопоставленных родственников.

Станислав Садальский (Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»)

Николая Баскова Станислав назвал «посредственным», «никому не нужным» и «пустым местом». Не меньших красочных выражений удостоился и Максим Галкин**, который получил от Садальского сравнение с нулем. Только рядом с Аллой Пугачевой – «единицей» – пародист, по мнению Садальского, превращался в «десятку».

Досталось и Юлии Пересильд — актрисе, сыгравшей главную роль в первом космическом российском фильме «Вызов». В своем блоге артист намекнул на алкоголизм звезды. Пересильд в свою очередь призвала общественность не реагировать на едкие комментарии Садальского.

Личная жизнь


В 1970-х годах Станислав Садальский был женат на гражданке Финляндии, которая была старше на 15 лет. В 1975 году у них родилась дочь Пирио.

Женщина уехала с дочерью в Хельсинки. Пирио не знает русского языка, Станислав видел её лишь два раза в жизни. В декабре 2017 года супруга артиста скончалась.

Некоторое время назад актер сообщил поклонникам о намерении жениться на 84-летней актрисе Людмиле Максаковой. Одни поздравляли актера и радовались за него, другие не верили в реальность этого брака, считая новость о свадьбе Садальского и Максаковой ещё одним из его гениальных розыгрышей.

Станислав Садальский сегодня


Сегодня Станислав Садальский продолжает привлекать к себе внимание провокационными заявлениями в социальных сетях и интервью.

Станислав Садальский (Фото: Инстаграм* @stas.sadalskiy)

Мнение актера всегда граничит с провокацией, но за этим лишь близкий круг Станислава может разглядеть ранимую душу талантливого человека.

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*Запрещен в РФ
**Признан иноагентом Минюстом РФ
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