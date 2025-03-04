Комик Павел Воля дал совет Даве реже приходить домой к беременной Краймбрери

Фото: iStock/realvolya
Телеведущий Павел Воля стал объектом обсуждения в Сети после того, как дал совет артисту Даве, который ожидает первенца от Мари Краймбрери. Об этом пишет женский онлайн-журнал «Страсти».
В ходе записи видео за кулисами своего шоу Воля, опираясь на личный опыт воспитания двоих детей от Ляйсан Утяшевой, рекомендовал будущему отцу реже появляться дома.
Многие пользователи интернета раскритиковали юмор телеведущего, отметив, что такой совет мог бы не понравиться даже его супруге.
Напомним, что в 2025 году Дава и Мари Краймбрери официально подтвердили свои отношения, объявив о помолвке и беременности певицы. По слухам, пара уже успела пожениться, однако эту информацию они пока не комментируют.
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«Пока есть возможность, появляйся дома как можно меньше», — заявил Павел, что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей.
Многие пользователи интернета раскритиковали юмор телеведущего, отметив, что такой совет мог бы не понравиться даже его супруге.
Напомним, что в 2025 году Дава и Мари Краймбрери официально подтвердили свои отношения, объявив о помолвке и беременности певицы. По слухам, пара уже успела пожениться, однако эту информацию они пока не комментируют.
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Дарья Осипова