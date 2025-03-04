Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин

Эмин Агаларов и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певцы Григорий Лепс и Эмин Агаларов готовятся дать большой концерт в Международный женский день. Как сообщает Telegram-канала «Звездач», выступление принесет исполнителям 35 млн рублей.
Уточняется, что самые бюджетные билеты стоят 5 тысяч рублей. В первых рядах цена билетов достигает 85 тысяч рублей.
Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.
Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.
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Вип-ложа обойдется желающим послушать хиты артистов в 810 тысяч рублей. Примечательно, что билетов на концерт практически не осталось.
Не исключено, что в зале поклонники смогут увидеть 19-летнюю невесту Григорий Лепса Аврору.
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Екатерина Коршунова