Стало известно, сколько Лепс и Агаларов заработают на концерте в честь женщин

Вдова Юрия Шатунова Светлана сама выбирала эскиз для памятника, который установили в сентябре 2023 года. Бывший солист группы «Ласковый май», исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» — Шатунов был очень популярен в России, причём не только в конце 80-х годов, но и в наше время. О его известности Светлана, живя в Германии, ничего не знала, что и привлекло певца.