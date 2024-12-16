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Комик Расул Чабдаров объяснил возвращение в РФ из Турции

Фото: iStock/ Nikita Burdenkov

Фото: iStock/ Nikita Burdenkov

Российский юморист Расул Чабдаров, который жил в Турции, объяснил своё возвращение на родину. Деталями он поделился в подкасте комика Ивана Абрамова во «ВКонтакте».
Расул Чабдаров поделился, что в юности жил в Турции и трудился в туристической сфере.

Комик обратил внимание, что начал видеть взрослых мужчин, работающих 10-15 лет в туристической сфере и у них ничего не менялось в жизни. Тогда он понял, что не желает быть «этим обгоревшим мужчиной».



Расул Чабдаров подчеркнул, что за сезон зарабатывал порядка десяти тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу).

«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — уточнил он.

В итоге, по словам Чабдарова, он решил вернуться в Россию.

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#туризм
«Превращается в клоповник»: риелтор рассказала о безвыходном положении Пугачевой из-за имущества в РФ
15 декабря 2024, 15:57

Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

После отъезда из России бывшая примадонна российской эстрады решила окончательно сжечь мосты с родиной и продать все имущество. У Пугачевой в России остался замок в деревне Грязь и дача на Истре. Имущество беглой певицы долгое время остается не востребованным и ежемесячно ветшает. О попытках звезды избавится от ненавистной жилплощади читайте в материале «Радио 1».

Дача требует ремонта


Продать дачу на Истре Алла Борисовна решила еще до отъезда в Израиль. Какое-то время певица сама пыталась найти новых хозяев для загородных владений, но не получилось.

После отъезда Пугачевой, бремя ответственности за имущество легло на ее старшего внука Никиту Преснякова. Но и он не смог избавиться от дачи и вскоре покинул страну. Теперь брошенной дачей занимаются риелторы.

Фото: РИА Новости/ Илья Питалев

На одном из федеральных каналов эксперт по недвижимости Наталья Перескокова проговорилась, что с продажей дачи на Истре имеются большие сложности.

«Оторваны обои, трещина на стене, подтеки. С такими недоделками нельзя продавать объект. Существует так называемая предпродажная подготовка. Возможно, это устранить несложно, недорого и быстро, но хотелось бы из уважения к потенциальному покупателю, чтобы это было устранено», — рассказала Наталья.

Сейчас Пугачева платит большие деньги за содержание дачи, но она все равно ветшает и медленно превращается в клоповник. Вероятность продажи недвижимости в таком состоянии стремится к нулю.

На замок в деревне Грязь больше денег нет


Фото: соцсети Максима Галкина*

Продажей замка занималась по очереди вся семья звезды. Сначала дорогостоящий особняк был переписан на Кристину Орбакайте, потом на Никиту Преснякова. Но у родственников певицы не нашлось достаточного количества времени для того, что бы потратить его на нажитое Пугачевой имущество. Жизнь за океаном требует много работать, иначе можно остаться ни с чем.

Финансовое состояние семьи Пугачевой значительно ухудшилось в последнее время. Певица заявила своим подчинённым о нежелании платить за содержание дома. Фактически, замок ожидает участь ненавистной Пугачевой дачи.

А что у Галкина*?


Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Евгений Одиноков)


У комика в России осталась квартира, расположенная на Новочеремушкинской улице в Москве, площадь которой составляет 103 квадратных метра. Эту квартиру его отец получил от государства за службу в армии.

Ранее юморист сдавал свою квартиру в аренду, но со временем это стало для него настоящей проблемой. Тогда он решил продать жилье за 50 миллионов рублей, но отсутствие заинтересованных покупателей заставило его изменить свои планы. В итоге квартира осталась пустой и Галкин тоже вынужден вкладывать деньги в ее содержание.

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Джонни Депп откроет ювелирный магазин в московском Бирюлёво
15 декабря 2024, 11:41

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Американский актёр Джонни Депп откроет ювелирный магазин в Москве в районе Бирюлёво. Управлять бутиком будет его возлюбленная Юлия Власова из Екатеринбурга, сообщил Телеграм-канал Mash.
В ювелирном магазине Джонни Деппа будут продаваться элитные кольца, колье и иные изделия из якутских бриллиантов.

С которой он познакомился на Каннском фестивале. На развитие бизнеса американский актёр дал Юлии Власовой минимум 500 тысяч долларов на первое время. После того как уроженка Екатеринбурга отучилась в университете Праги, она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Недавно Юлия Власова продала его и уговорила Джонни Деппа начать работать на российском рынке, поскольку это выгоднее, чем в Европе.

Русская возлюбленная Джонни Деппа поступила в МГУ на спецкурс, чтобы «лучше разбираться в отечественной ювелирке», подчеркнул канал. Юлия Власова собирается открыть онлайн-магазин, а в следующем году бутик.

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Череда любовниц, ухаживания Градского и властная мать: Нелли Кобзон раскрыла правду о браке после смерти мужа
14 декабря 2024, 13:30

Иосиф Кобзон с супругой Нелли (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)

Иосифа Кобзона нет с нами уже более 6 лет. Артист скончался в августе 2018 года на 81-м году жизни от тяжелой болезни. После смерти певца Нелли Кобзон рассказала о браке со звездой, чья жизнь была насыщенной и зачастую скандальной. Подробности читайте в материале «Радио 1».


Нелли Кобзон прожила в браке с Иосифом Давыдовичем 47 лет. Последняя официальная супруга народного артиста была моложе него на 13 лет и очень много прощала мужу для сохранения брака.

Третий и последний брак артиста


До встречи с Нинель Дризиной (в девичестве) Иосиф Кобзон был дважды женат. Первой его супругой стала эстрадная певица Вероника Круглова. Отношения с Кругловой не одобряла мама певца из-за неумения невестки вести быт.

«Причины для развода были. Да, маме что-то не нравилось, что-то, что не понравилось бы любой маме. Дом был похож на общежитие. Никогда не было еды, холодильник пустой, рубашки не глажены», — рассказала сестра Кобзона Гелена Михайловна в программе «Далекие близкие».
Вероника Круглова не готова была жертвовать карьерой ради семьи и через 2 года брак распался.

Людмила Гурченко (Фото: РИА Новости/ Руслан Кривобок)

Второй раз Кобзон женился на выдающейся артистке Людмиле Гурченко. Людмила Марковна имела жесткий характер и была аккуратисткой, что очень не нравилось мужу. Брак звездной пары продержался 3 года, после чего бывшие супруги не общались почти 40 лет.

К выбору третьей жены Кобзон подошел уже наученный опытом. Ему нужна была надежная женщина, умеющая вести быт и способная всю себя посвятить семье. Именно такой и была Нелли Кобзон.

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В браке с народным певцом


Совместная жизнь супругов сводилась для Нинель к постоянному смирению. Сначала нужно было мириться с властной матерью артиста, потом с его постоянными изменами.

В интервью Борису Корчевникову Нелли Кобзон призналась, что знала о большинстве интрижек мужа. Людмила Сенчина, Инна Ярофеева, Галина Глотова, Ирина Салтыкова и Таисия Повалий — одни из самых ярких любовниц Кобзона.

Людмила Сенчина (Фото: РИА Новости/ Александр Макаров)

Артист без стеснения изменял жене и любовницам.

«Я имела все, о чем только может мечтать женщина: дорогие подарки, трогательную заботу, романтические встречи. Кроме, пожалуй, самого главного – он не мог быть со мной постоянно! Когда нам удавалось встретиться, рядом все время находились какие-то люди. По пальцам можно пересчитать дни, когда мы с ним оставались наедине. Я страдала, мне хотелось отдаться любви полностью! Однажды узнала, что между мной и женой он еще и «третью рюмку пропускает». И считает это в порядке вещей. Такие новости сильно отрезвляют», — делилась интервью Людмила Сенчина.

Несмотря на измены супруга, Нинель оставалась верной женой. На шоу «Ты не поверишь!» вдова Кобзона призналась, что за ней ухаживал сам Александр Градский. Но отвечать на внимание певца Нелли Кобзон не стала.

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Брак спасла жалость


Нелли Кобзон (Фото: РИА Новости/ Виталий Белоусов)

За бесконечное терпение и смирение с поступками мужа поклонники Кобзона называли Нелли святой женщиной. В начале 80-х она попыталась уйти, но вскоре муж оказался в больнице, и она вернулась к нему из жалости.

«Он никогда не просил у меня прощения, что бы ни творил. Вот такой у него характер. Я настолько была обижена, что не рассматривала примирения. Мне казалось, что я сумею уйти, но не смогла, потому что его принесли на носилках домой — разбил радикулит на нервной почве», — вспоминала Нинель Михайловна в передаче «Судьба человека».

Да и уходить Нинель было, откровенно говоря, не очень выгодно. Замечательная мать и жена на тот момент не имела должного образования и опыта работы. Публике она была знакома только как жена Кобзона и радужные перспективы без мужа не появлялись на горизонте Нелли.

После возвращения к Иосифу Кобзону его супруга начала кроме семьи заниматься и собой. Нелли прошла обучение во Всесоюзной мастерской эстрадного искусства, после чего стала работать в творческой команде мужа.

С 2015 года Нелли Михайловна носит звание заслуженного работника культуры Российской Федерации и твердо стоит на ногах. После смерти Иосифа Кобзона его жена активно участвует в благотворительных мероприятиях и светской жизни общества.

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«С женщиной-абьюзером»: Психоаналитик объяснила перемирие Бурунова с Деви
Психоаналитик Смолярчук: возможно, предыдущая избранница Бурунова угрожала ему суицидом
13 декабря 2024, 18:24

Сергей Бурунов (Фото: Риа Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Сергей Бурунов вышел на светское мероприятие с возлюбленной Екатериной Деви, которая младше его на 12 лет. Пару месяце назад о заявлял о расставании в девушкой и говорил, что ему очень тяжело. Он похудел на 15 килограммов и признался, что расставание для него — маленькая смерть.
«Была часть тебя, и ее нет. Тяжело все, душевные травмы заживают нескоро. Там йодом не помажешь», — поделился Сергей.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что Сергей Бурунов сделал такое трогательное и интимное заявление неспроста.

«Если Сергей Бурунов мужчина умный, хитрый и имел контакт с женщиной-абьюзером, то, возможно, она была склонна к преследованию и шантажированию. Может, она обещала ему при ссорах или расставаниях, совершить акт суицида, угрожала разглашением каких-то интимных подробностей или того, что для него имеет значение, поскольку он — персона публичная. В этом случае он, расставшись с ней, почувствовал, что совершил подвиг. И в СМИ сделал заявление про «маленькую смерть», чтобы это дошло до нее, утешило, успокоило гнев и агрессию, потушило способность к мести», — объяснила эксперт.

По словам психоаналитика, услышав такие трогательные слова, женщина тоже могла смягчиться, перестать его ненавидеть.

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Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год
Фигурист Авербух: Новый год буду встречать с семьей на катке
13 декабря 2024, 17:45

Илья Авербух (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Приближается самый семейный и важный праздник для россиян — Новый год. Вечером 31 декабря традиционно люди собираются за большим столом и встречают «новый лист» своей жизни.
Российский фигурист, призер Олимпийских игр, тренер и режиссер Илья Авербух в беседе с «Радио 1» рассказал, как он будет встречать Новый год.

«31 декабря накроем небольшой стол с семьей на катке. Да, встречать 2025 год будем на катке — это уже банальная для нас история. Вполне возможно, что это может быть совмещено с работой. Отпразднуем и тут же наденем конёчки — и пошли кататься. А первого января уже начнутся генеральные прогоны шоу», — поделился фигурист.

Он добавил, что декабрь — самая жаркая пора, когда выходят премьеры и показы.

«У нас сейчас в самом разгаре премьера нового проекта "Народный Ледниковый". Начинаются первые эпизоды кастинга. Волнительная история. Идут съемки, очень много работы. Также готовимся к новогодним ледовым шоу "Мама" — премьера состоится в Москве уже 2 января. В московском саду Эрмитаж будет моя огромная программа с различными активностями», — рассказал Илья Авербух.

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«Нет ощущения боли»: как вдова Лёвкина пережила смерть мужа и почему улыбалась на похоронах
13 декабря 2024, 17:22

Владимир и Марина Лёвкины (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин умер 17 ноября, артисту было 57 лет. Причиной смерти певца стала пневмония. По словам медиков, он не смог побороть болезнь, так как его организм был ослаблен из-за длительной борьбы с раком лимфатической системы.
В последние дни жизни рядом с артистом была его жена — Марина Лёвкина. Вместе они прожили 15 лет. О том, как она переживает личную трагедию, читайте в материале «Радио 1».

Известие о смерти


О смерти мужа Марина узнала ранним утром, ей позвонили из больницы; 42-летняя избранница певца держала себя в руках, чтобы не разбудить дочь.
«<…> у меня было состояние сосредоточенности. Я не впала в отчаяние, не впала в истерику, потому что спал маленький ребёнок. <…> Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом», — поделилась своими переживаниями вдова Лёвкина.
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За два дня до трагедии артисту стало плохо, но он не хотел вызывать скорую помощь. На этом настояла Марина после того, как связалась по телефону с Юлией Проскуряковой, и та сказала, что симптомы, которые были у Лёвкина, опасные.
«Моя паника началась с вечера пятницы. <…> Реально не понимала своё состояние. Даже когда Вова сидел на кухне, я говорила ему, мол, давай вызовем скорую, у меня плохое предчувствие, я как будто мёрзла», — рассказала Марина.
По её словам, Лёвкин просто не проснулся в тот день.
«У него была лёгкая смерть. Он уснул, его спасали, но он так и не пришёл в себя», — отметила его супруга.

Как сказать дочке?


Родные певца не решились рассказать его 12-летней дочери Нике о случившемся, трагическую новость она узнала из сообщений, приходивших ей на телефон.
«Никто не знал, как ей сказать. Что случилось, то случилось. Ника не по годам мудрая девочка. Эта ситуация сделала её ещё сильнее, мудрее», — сказала Марина.

Марина и Владимир Лёвкины с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

«Я была в неадекватном состоянии» – о похоронах Лёвкина


Певца похоронили на Троекуровском кладбище 19 ноября. Многие пользователи осудили его вдову, которая периодически улыбалась на траурной церемонии и шла за гробом без платка.
«Я, правда, была, наверное, в каком-то неадекватном состоянии во время похорон. Я не могу осуждать людей, которые так думают. На мне был платок. Но я так часто здоровалась с людьми, что он всё время падал. Кто-то подошёл и сказал: «Тебе так неудобно». И снял его с моей головы», — ответила на адресованные ей упрёки Марина.

Похороны Владимира Лёвкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Пел только для меня»


В последние минуты прощания жена артиста осталась с ним наедине, звукорежиссёр включил песню «Нежно любимая».
«В этот момент были только он и я. Думала ли я в этот момент о платке? Я провела последние пять минут со своим любимым человеком. Он уже не мог говорить, но он мне пел, я знаю, что он пел только для меня», — рассказала о своих чувствах супруга Лёвкина.
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Звать его никак: как подмочивший репутацию Галкин* намерен вернуться в РФ и с кем обсуждает финансирование ВСУ
13 декабря 2024, 16:23

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Неудачи продолжают преследовать иноагентский клан — концерты за границей массово отменяют, поступают предложение внести релокатов в реестр шпионов.
За 3 недели до Нового года откуда-то внезапно появился главный русофоб Максим Галкин*. Артист успел нашутить много неприятного в адрес Родины, близких друзей и патриотов и сейчас пытается издалека прощупать почву для возвращения в РФ.

По данным журналистов, юморист опубликовал афишу мероприятий, в которой указано, что Галкин* даст концерт для соотечественников на нейтральной территории.

Комик решил для российских фанатов убрать из программы политическую тему, только загнул двойной ценник в практически 16 млн рублей.
Фото: istock / cookelma

В попытке загладить вину перед Пугачевой и вернуть семье былой уровень, юморист согласился на сделку с совестью, вероятно, с расчетом на то, что получится исправить положение и вернуть примадонне уверенность, но увы и ах.

Стоит отметить, что у сбежавшей парочки дела идут довольно плохо. За 2 года Максим успел закрепить за собой репутацию смутьяна и скандалиста. Если на певицу посматривали косо, мол, она и так много кого успела разочаровать, то Галкин* продолжает болтать.

Социальные сети взбаламучены позицией артиста — комментаторы снова стремятся поставить иноагента на место. Пользователи намекают, что все попытки комика доказать свою независимость сошли на нет, к тому же, Галкин* запел иначе явно не от хорошей жизни.

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Гребли гонорары лопатой

Некогда Галкин* был крайне востребованным артистом, вел программы на федеральных каналах и неприлично много зарабатывал. Ему не нужно было выдумывать какие-то хитрые схемы, поскольку соотечественники и так охотно посещали его выступления, а также заказывали юмориста на корпоративы. Он мастерски надевал маску доброго и интеллигентного комика.

Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник отмечает, что Галкин* получал за свое выступление на корпоративах порядка 12 миллионов рублей.

«В России они гребли гонорары лопатой. Особенно Максим Галкин*. У него такие гонорары были — представить невозможно. <...> Где он такие деньги сейчас заработает? В Израиле? На Кипре? В Латвии? В США? Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак!» — сказал Дзюник в беседе с URA.RU.
Продюсер подчеркнул, что для Галкина* навсегда закрыт предыдущий уровень заработка в случае возвращения в Россию.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

За 2 года Галкина* уже отменили в Казахстане, Индонезии, ОАЭ, Таиланде. В Дубае артисту на одном из выступлений назначили штраф в размере 100 тысяч за «разжигание межнационального конфликта». Иноагент выкрикивал лозунги в поддержку Украины со сцены.

В ноябре 2023 года продюсер Евгений Морозов утверждал, что Галкин* как артист смог сберечь популярность после бегства из России. Морозов отметил, что русскоязычная публика Галкина* за рубежом готова отдать любую сумму за посещение его концерта.

Тогда возникает вопрос: зачем артист собрался выступать перед российской аудиторией? Видимо, денежные дела идут не так гладко, как хочется показать? Оказывается, юморист просто продается дорого, а по низкому прайсу выступать просто не хочет.

Спонсирование ВСУ

Есть вероятность, что часть, а может быть даже половина, заработка от западных спонсоров и кураторов Максима Галкина* продолжает идти на поддержку Киева. Ранее об этом рассуждал блогер Сурен Каграманов, более известный как пранкер Сорян.

Он заявил, что видел звездную пару в одном из заведений Лимасола за столом с совладельцем популярного украинского супермаркета – Виктором Карачуном.

«По всей видимости, релоканты обсуждали с миллионером, как и каким образом они бы могли оказать помощь армии Украины, ведь по-прежнему являются гражданами Российской Федерации. Официально невозможно. Безналичным переводом нельзя. Только нал», — писал блогер.
После этой встречи совладельцы магазина закупили партию вооружения для ВСУ. Совпадение?

Выходит, что все ранее заработанные деньги Галкин* непредусмотрительно потратил, а теперь ползет назад, выдвигая очередные условия.

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«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации
13 декабря 2024, 16:06

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

В последние дни поклонники актера театра и кино Бориса Щербакова с тревогой следят за его состоянием. 5 декабря он был срочно госпитализирован после того, как потерял сознание у подъезда. Однако в этот раз внимание общественности привлекло заявление его супруги Татьяны Бронзовой. Оказалось, что ей неоднократно приходилось прощать измены неверного мужа. Подробности – в материале «Радио 1».

Госпитализация Щербакова

5 декабря Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Звезда кино сильно ударился головой, и, придя в себя, начал жаловаться на боли и головокружение. Врачи поставили ему диагноз — нарушения сердечного ритма и признаки недостаточности. Также у Бориса Васильевича обнаружили перелом черепа и челюсти. Накануне ему провели операцию, во время которой смещенная скуловая кость была зафиксирована металлической спицей. Актеру предстоит носить эту конструкцию еще две недели. После операции его продолжают мучить боли, из-за которых он испытывает трудности с речью, едой и питьем.

13 декабря появилась информация об ухудшении состояния здоровья артиста. У него развилась пневмония. Сейчас Щербаков в тяжёлом состоянии, его перевели в реанимацию.


Признания жены Щербакова в изменах


Своё 75-летие 11 декабря Щербаков был вынужден отмечать в больнице. В честь дня рождения медики разрешили ему видеть жену и сына, так как в остальное время посещения были запрещены. В тот же день на телеканале «Россия-1» вышел специальный выпуск шоу «Малахов», записанный до госпитализации актера. В программе Борис Васильевич появился вместе с супругой, и Татьяна открыто рассказала о личной жизни, вспомнив об изменах мужа.

Бронзова и Щербаков вместе уже более 50 лет. Татьяна сразу разглядела в Борисе актерский потенциал и активно поддерживала его. В 1973 году влюбленные связали себя узами брака.

Борис Щербаков с супругой Татьяной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что Щербаков когда-то увел Татьяну у ее первого мужа. Их знакомство произошло в московском общежитии Школы-студии МХАТ, куда актер перевелся из ленинградского Института культуры. Бронзова приехала в Москву для сдачи экзаменов и при заселении обнаружила в своей комнате троих парней. Один из них был Борис Васильевич, который, шутя предложил ей совместное проживание в ответ на ее недовольство. Его не смущало, что у Татьяны уже был супруг. Спустя пару недель они подружились, и вскоре Щербаков вытеснил из жизни Бронзовой ее бывшего мужа.

Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова
Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова

В молодости Борис Васильевич не всегда был образцовым семьянином — он часто изменял. Вспоминая этот период, Татьяна шокировала общественность откровением: она не испытывала сильных переживаний из-за его похождений. Татьяна объясняла это тем, что ее супруг — творческая личность, которой необходимо разнообразие и вдохновение.

Несмотря на свои выходки, Борис Васильевич всегда давал Татьяне понять, что искренне любит только ее.

«Есть любовь, есть семья. То, что у мужчины бывает еще секс с кем-то когда-то на стороне… Я про это знать не хочу, и меня это не волнует», — объяснила Бронзова.

Татьяна также подчеркнула, что никогда не испытывала беспокойства из-за постельных сцен Бориса в кино. Будучи артисткой, она сама играла любовные роли с разными партнерами. На протяжении 50 лет их отношений чувства между супругами остаются живыми и нежными. Даже во время съемок шоу «Малахов» Борис трогательно держал Татьяну за руку.

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«Пневмония и реанимация»: Невролог прокомментировал ухудшение состояния Бориса Щербакова
Невролог Хорошев: Борис Щербаков мог потерять сознание из-за тромбоза
13 декабря 2024, 14:59

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Жизнь любимого актера россиян Бориса Щербакова уже несколько дней находится в руках врачей. Недавно он потерял сознание и был госпитализирован. В больнице у него выявили, помимо различных переломов и ушибов, пневматоз. Врачи сообщили, что этот диагноз опасен развитием некроза тканей.
Сегодня врачи заявили, что состояние актера ухудшилось и стало тяжелым: к диагностированным заболеваниям добавилась пневмония. Его перевели в реанимацию. Артист жалуется на слабость и тошноту.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что подобные недуги у Бориса Щербакова могли появиться из-за проблем с сердцем — аритмии, потому что это одна из самых распространенных причин, приводящих к массовым тромбозам в организме.

Хорошев объяснил, что артист мог потерять сознание в подъезде из-за массового тромбоза, переходящего в нарушение мозгового кровообращения.

«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз», — пояснил Хорошев.

Причин для ухудшения состояния Щербакова, по словам Хорошева, может быть много, и здесь самое главное — разумная и своевременная врачебная помощь и поддержка близких.

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