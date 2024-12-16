Комик Расул Чабдаров объяснил возвращение в РФ из Турции

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Комик обратил внимание, что начал видеть взрослых мужчин, работающих 10-15 лет в туристической сфере и у них ничего не менялось в жизни. Тогда он понял, что не желает быть «этим обгоревшим мужчиной».
Расул Чабдаров подчеркнул, что за сезон зарабатывал порядка десяти тысяч долларов (примерно 1,04 миллиона рублей по текущему курсу).
«Плюс я там реально чувствовал себя гастарбайтером все равно. (...) И я подумал: моя страна — это Россия. Я реально так подумал, у меня паспорт российский, я — гражданин России, я родился в России, я — коренной житель России», — уточнил он.
В итоге, по словам Чабдарова, он решил вернуться в Россию.
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