«Нормальные люди не уезжают»: SHAMAN ответил Пугачёвой на ее слова о России, что артистов связывало до СВО

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию весной 2022 года. Сначала она эмигрировала в Израиль, а затем переехала на Кипр. В социальных сетях певица не раз позволяла себе резкие высказывания о своей родине и оскорбляла россиян. На одно из таких заявлений отреагировал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Подробности скандала между артистами в материале «Радио 1».
Пугачева оскорбительно выразилась о россиянах
В 2022 году Алла Пугачёва покинула Россию в спешном порядке. Сначала она переехала в Израиль, но, когда там начались военные действия, ей пришлось искать новое убежище. Артистку стали критиковать и называть предательницей, она в ответ на это нарекла своих недругов «рабами».
В марте 2024 года Алла Пугачёва заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться в Россию, комментируя слова Стаса Михайлова, который был уверен, что артисты, покинувшие страну, рано или поздно приползут на коленях.
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SHAMAN резко ответил Алле Пугачевой
SHAMAN (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Певец SHAMAN долгое время воздерживался от комментариев по поводу политической позиции Пугачевой. Но после её заявления о том, что «все нормальные люди уехали из России и возвращаться не собираются», он не смог остаться в стороне. В эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ певец резко ответил эмигрировавшей примадонне.
«Нормальные люди отсюда не уезжают. Народ России очень сердечный, очень открытый, душевный, но народ никогда не забудет и не простит предательства», — напомнил Ярослав.
Сам артист говорит, что не представляет своей жизни без России, и никогда даже не думал уехать куда-либо. Он не осуждает уехавших артистов, считая, что каждый сам волен выбирать свою судьбу.
«Я к ним никак не отношусь. У меня другой путь, что здесь выбирать? Я родился в России, я дома у себя нахожусь, почему я должен выбирать?» — заявил SHAMAN.
Знакомство SHAMANа с Пугачевой
В 2013 году Ярослав Дронов, еще не взявший псевдоним SHAMAN, участвовал в музыкальном телешоу «Фактор А», где председателем жюри была Пугачева. Она не отдала победу Дронову, выбрав другого конкурсанта. После его исключения из шоу молодой певец заявил: «Вы обо мне еще услышите!»
В недавнем обращении к своим критикам Пугачёва вспомнила эту фразу и отметила, что именно она просила SHAMAN произнести её.
«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хоть меня никто и не просит: „Вы обо мне еще услышите!“ Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала артистка в социальных сетях.
Однако недавно певец прокомментировал слова артистки в интервью программе «Культурный шок». Дронов пояснил, что фраза «Вы меня еще вспомните» была распространенной среди участников шоу «Фактор А», и он произнес её не по наставлению Аллы Пугачевой.
Пугачева помешала SHAMANу пробиться на сцену
Что касается утверждений о том, что Пугачева мешала SHAMANу пробиться на сцену, актер и режиссер Иван Охлобыстин в одном из недавних интервью заявил, что примадонна действительно преградила ему путь к победе на «Факторе А».
«Мне он очень нравится. Я помню его до того, как он стал SHAMAN. Кстати, Алла Пугачева выгнала SHAMAN с проекта», — сказал Охлобыстин. Он добавил, что Пугачева высоко оценила вокальные данные и музыкальный талант Дронова, но все же не позволила ему выиграть конкурс.
Как сейчас живет Пугачева
Алла Пугачева и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков)В настоящее время Алла Пугачева живет между двумя странами: она получила гражданство Израиля, но из-за нестабильной обстановки предпочитает находиться на Кипре. Паспорт этой страны артистка приобрела еще в 2017 году, когда купила там недвижимость.
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Ее муж Максим Галкин* вынужден много путешествовать с гастролями, чтобы обеспечить семью. Комик, который до отъезда из России жил в достатке, теперь считает каждую копейку и принимает любые предложения о работе. На своих выступлениях он исполняет украинские песни и не отказывается проводить украинские свадьбы. Галкин*, родившийся в Подмосковье, считает Одессу своим родным городом.
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Анастасия Хохлова