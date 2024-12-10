«Нормальные люди не уезжают»: SHAMAN ответил Пугачёвой на ее слова о России, что артистов связывало до СВО

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми покинула Россию весной 2022 года. Сначала она эмигрировала в Израиль, а затем переехала на Кипр. В социальных сетях певица не раз позволяла себе резкие высказывания о своей родине и оскорбляла россиян. На одно из таких заявлений отреагировал певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Подробности скандала между артистами в материале «Радио 1».