Комик Слепаков* высказался о жизни в Израиле: «Такой адский геморрой»
Семён Слепаков* поделился впечатлениями от жизни в Израиле
Комик Семён Слепаков* назвал Израиль непростой для жизни страной, но признался, что ему там «классно». Слова артиста приводит издание Super.
Покинувший Россию музыкант рассказал, как недавно наткнулся на рейтинг самых счастливых стран, где Израиль занял восьмую строчку, обогнав Великобританию. Однако эти данные Слепаков* прокомментировал фразой: «Я что-то не заметил».
Тем не менее, комик счастлив в Израиле, несмотря на то что добиваться всего приходится большим трудом.
«Вдруг я понял, что замер счастья ведётся не по тому, как в стране живётся по сравнению с другими, а по тому, как можно остро почувствовать счастье здесь. Сделать что-либо в Израиле – такой адский геморрой, что когда это делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым», – с иронией признался Слепаков*.Кроме того, шоумен назвал Израиль довольно дорогой страной для жизни. По его словам, в Москве он не впечатлялся покупкой машины или квартиры, а в новой стране радуется этому, «как ребёнок».
Семён Слепаков* покинул Россию в 2022 году и объявил, что не собирается возвращаться на родину. В 2023 году Минюст РФ внёс комика в реестр иноагентов. В обосновании указывалось, что он выступил с критикой СВО, формировал негативное отношение к госслужбе и получал иностранную финансовую поддержку.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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