Комик Слепаков* высказался о жизни в Израиле: «Такой адский геморрой»

30 июня 2025, 12:04

Семён Слепаков* поделился впечатлениями от жизни в Израиле

Семён Слепаков* (фото: Instagram** @slepakovsemyon)

Комик Семён Слепаков* назвал Израиль непростой для жизни страной, но признался, что ему там «классно». Слова артиста приводит издание Super.





Покинувший Россию музыкант рассказал, как недавно наткнулся на рейтинг самых счастливых стран, где Израиль занял восьмую строчку, обогнав Великобританию. Однако эти данные Слепаков* прокомментировал фразой: «Я что-то не заметил».



Тем не менее, комик счастлив в Израиле, несмотря на то что добиваться всего приходится большим трудом.





«Вдруг я понял, что замер счастья ведётся не по тому, как в стране живётся по сравнению с другими, а по тому, как можно остро почувствовать счастье здесь. Сделать что-либо в Израиле – такой адский геморрой, что когда это делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым», – с иронией признался Слепаков*.

*признан Минюстом РФ иноагентом

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