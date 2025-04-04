«Огромные усилия»: Борщева высказала свое мнение о Слепакове*

Елена Борщева (Фото: Instagram**/lenaborshcheva)
Стендап-комик Елена Борщева заявила в одном из своих выступлений, что ее коллега Семен Слепаков* делает «огромные усилия» для возвращения на российскую сцену, сообщают тг-каналы.
Слепакова* признали иноагентом в РФ в апреле 2023 года. Уточнялось, что поводом стали его антироссийские песни и стихи с высмеиванием солдат. В частности, упоминалась композиция «Колыбельная» — песня матери, которая потеряла сына, якобы участвовавшего в боевых действиях на Украине.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
«Анализ распространяемых Слепаковым* материалов позволяет сделать вывод об осуществлении им политической деятельности», — говорилось в судебных документах.Также известно, что стендап-комик обжаловал свой статус в Верховном суде. После начала спецоперации в Донбассе звезды отечественного шоубиза разделились на осудивших и поддержавших действия российских властей.
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*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
Никита Кротов