Со Слепакова* начали взыскание долга по делу о нарушении закона об иноагентах
Судебные приставы начали исполнительное производство в отношении комика и музыканта Семёна Слепакова*, передает ТАСС.
Причиной является задолженность Слепакова* по штрафу за нарушение законодательства об иноагентах. Уточняется, что в конце мая этого года Таганский суд Москвы направил материалы дела приставам.
Семён Слепаков* был внесен в реестр иноагентов Минюстом РФ в апреле 2023 года. По данным ведомства, юморист получал иностранную поддержку и формировал негативное отношение к государственной службе.
Ранее стало известно, что Слепаков* готов отказаться от политических песен, чтобы выступить перед россиянами на корпоративах. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Признан иноагентом в РФ
**Запрещен в РФ
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