Комик Зоя Яровицына заявила, что уходит из стендапа и раскрыла главные причины

Зоя Яровицына уходит из стендапа из-за усталости

Дмитрий Кравченко и Зоя Яровицына (Фото: кадр из подкаста "ДК")

Зоя Яровицына — яркая представительница женского стендапа, который несколько лет собирает миллионные просмотры и поднимает серьезные темы о самоопределении современных женщин.





Комик Зоя Яровицына в «Подкасте для культурных» с поэтом, блогером Дмитрием Кравченко заявила, что, вероятно, бросает стендап, потому что перегорела.





«Материал стал хуже, не нравится то, что получается. Постоянная усталость участия в съемках, шоу, реклама. Времени на написание монологов вообще нет. Когда ты в бесконечной гонке за деньгами и страхом упустить популярность, теряешь время для материала. Ты сам себя убиваешь, потому что нет времени переделывать или додумывать. Я не знаю перерыв это или конец», — сказала она.

«Я ушла с вопросами и до сих пор не знаю, вернусь или нет. Если вернусь, то мне надо себя переизобрести. У меня за этот год не было желания выступить, не было зависти к другим выступающим. Вот так можно себя любим делом себя ушатать. За 11 лет я постоянно писала, редактировала, правила. Я просто задолбала себя этим стендапом, но все прыгают в эту яму, когда хочется взяться за все», — объяснила Яровицына.

«Ты, вроде, все время можешь, а потом в один момент раз — и не можешь. Сидишь, в стену смотришь и думаешь: зачем все? Я ушла в перерыв, чтобы выжить хотя бы. Может, дальше будет другой поворот и путь», — поделилась собеседница.