«Комментарии излишни»: Елена Борщёва ответила на критику в адрес Дмитрия Тарасова

11 ноября 2026, 20:42

Елена Борщёва ответила на негатив в адрес Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Елена Борщёва (Фото: ВКонтакте @elenaborscheva)

Актриса Елена Борщёва в беседе с ТВ Mail прокомментировала волну негатива в адрес Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко.





Юмористка считает, что зрители реалити-шоу не должны делать выводы о семейных отношениях пары на основе увиденного на экране. Борщёва напомнила, что телевизионные проекты проходят монтаж, и монтаж во многом определяет восприятие участников аудиторией.

«Сейчас налицо то, что у них счастливая семья, четверо детей, и как будто бы Анастасию всё устраивает. Зачем лезть в чужую семью, если их всё устраивает? Мне кажется, что тут комментарии излишни», — заявила она.