«Платье принцессы»: 43-летняя Наталья Рудова разожгла слухи о свадьбе

11 ноября 2026, 19:16

Наталья Рудова показала фото в белом платье и вызвала слухи о свадьбе

Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)

Звезда «Универа» актриса Наталья Рудова спровоцировала слухи о свадьбе из-за свежих фото. Снимками она поделилась в личном блоге.





43-летняя Рудова позировала в пышном белом платье с глубоким декольте. Волосы Наталья распустила и сделала лёгкий макияж. В кадре она кружилась и меняла наряды в салоне. Актриса примерила несколько образов и запечатлела себя в движении. Пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на публикацию в комментариях.

«Невеста?», «Платье принцессы», «Выходите замуж?», — гласят комментарии.