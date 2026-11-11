«Платье принцессы»: 43-летняя Наталья Рудова разожгла слухи о свадьбе
Наталья Рудова показала фото в белом платье и вызвала слухи о свадьбе
Звезда «Универа» актриса Наталья Рудова спровоцировала слухи о свадьбе из-за свежих фото. Снимками она поделилась в личном блоге.
43-летняя Рудова позировала в пышном белом платье с глубоким декольте. Волосы Наталья распустила и сделала лёгкий макияж. В кадре она кружилась и меняла наряды в салоне. Актриса примерила несколько образов и запечатлела себя в движении. Пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на публикацию в комментариях.
«Невеста?», «Платье принцессы», «Выходите замуж?», — гласят комментарии.Подписчики связали белый наряд с возможной свадьбой и стали обсуждать перемены в личной жизни актрисы. Сама Рудова пока не прокомментировала домыслы поклонников и не подтвердила новость о торжестве.