«Мне будет плохо»: Юлия Пересильд рассказала о самом сложном в благотворительности

11 ноября 2026, 20:18

Актриса Юлия Пересильд рассказала о трудностях в благотворительности

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Российская актриса Юлия Пересильд на пресс-бранче Super Mama АРДОР ДОМ и фонда «ГАЛЧОНОК» рассказала, что тяжело переживает неосуществлённые благотворительные проекты.





В разговоре с корреспондентом NEWS.ru артистка сообщила, что пришла в благотворительность, когда поняла, что её имя может открывать двери. 14 лет назад в Юлии жизни появился фонд «ГАЛЧОНОК», и она почувствовала, что стала готова и ей было что отдавать.

«Самое сложное в благотворительности для меня — это сложное восстановление после какого-то поражения или неудавшегося проекта. Если ты знаешь, что делать с собственными поражениями, то, когда что-то не получается в сфере благотворительности, это завязано в том числе на детях, то, что ты не смог им что-то дать. Я сейчас нахожусь в собранном состоянии, потому что у меня задача сделать ремонт в новом реабилитационном центре», — сказала она.