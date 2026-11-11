Валерия Гай Германика ответила на критику внешности после пластики
Кинорежиссёр и телеведущая Валерия Гай Германика в личном блоге ответила на негативные комментарии о своей внешности.
Поводом для обсуждения стало новое видео, в котором пользователи заметили перемены — предположительно, Валерия Гай перенесла операцию «лисьи глазки».
«Люди, которые пишут гадости моим глазам... Я достаточно разбираюсь в психологии, чтобы поставить вам диагноз. Но я достаточно интеллигентна, чтобы его не озвучивать. Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться», — сказала она.Таким образом, телеведущая дала понять, что не станет менять привычный образ жизни из-за критики в интернете.