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Валерия Гай Германика ответила на критику внешности после пластики

Валерия Гай Германика (Фото: Instagram* @germanicaislove_official)

Кинорежиссёр и телеведущая Валерия Гай Германика в личном блоге ответила на негативные комментарии о своей внешности.



Поводом для обсуждения стало новое видео, в котором пользователи заметили перемены — предположительно, Валерия Гай перенесла операцию «лисьи глазки».

«Люди, которые пишут гадости моим глазам... Я достаточно разбираюсь в психологии, чтобы поставить вам диагноз. Но я достаточно интеллигентна, чтобы его не озвучивать. Если вам противно смотреть на человека после операции, можете отписаться», — сказала она.
Таким образом, телеведущая дала понять, что не станет менять привычный образ жизни из-за критики в интернете.

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Ольга Щелокова

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