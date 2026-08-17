Музыкальный критик раскрыл, кто может приехать в Россию вслед за Канье Уэстом

17 августа 2026, 19:17

Музкритик Бабичев: вслед за Канье Уэстом в Россию может приехать Джаред Лето

Джаред Лето (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Вслед за рэпером Канье Уэстом Россию может посетить лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.