Музыкальный критик раскрыл, кто может приехать в Россию вслед за Канье Уэстом
Вслед за рэпером Канье Уэстом Россию может посетить лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
По словам продюсера, на международной арене отношение к россиянам постепенно улучшается как в спорте, так и в культуре. Он подчеркнул, что многие российские спортсмены уже допущены к соревнованиям в различных видах спорта, и теперь, возможно, настала очередь для культурного обмена, о котором российская сторона говорила уже не один год.
Бабичев также отметил, что концерт Канье Уэста станет грандиозным событием, какого давно не видели в России. Напомним, ранее стало известно, что Уэст выступит с двумя концертами в Санкт-Петербурге. Мероприятия с участием американского рэпера состоятся 10 и 11 октября 2026 года на стадионе «Газпром Арена».
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