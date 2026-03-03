Компания Ильи Авербуха показала высокий оборот, но почти нулевую маржу

03 марта 2026, 15:22

При выручке 673,9 млн рублей прибыль шоу Ильи Авербуха рухнула до 4 млн

Илья Авербух (Фото: Instagram* / @averbukhofficial)

Бизнес Ильи Авербуха переживает финансовые качели. Его компания «ММГ Скейтинг», работающая с 2005 года и занимающаяся организацией ледовых шоу по всей стране, в 2024 году продемонстрировала внушительную выручку — 673,9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».