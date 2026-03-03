Достижения.рф

Компания Ильи Авербуха показала высокий оборот, но почти нулевую маржу

При выручке 673,9 млн рублей прибыль шоу Ильи Авербуха рухнула до 4 млн
Илья Авербух (Фото: Instagram* / @averbukhofficial)

Бизнес Ильи Авербуха переживает финансовые качели. Его компания «ММГ Скейтинг», работающая с 2005 года и занимающаяся организацией ледовых шоу по всей стране, в 2024 году продемонстрировала внушительную выручку — 673,9 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Однако при таком обороте чистая прибыль составила всего 4,1 млн рублей. Для сравнения: в 2022 году при выручке 691 млн компания заработала 35 млн чистой прибыли, а в 2023-м — 17 млн при обороте 499 млн. Получается, что масштаб вернулся, а вот финансовая «подушка» заметно истончилась.

Генеральным директором с момента основания остаётся сам Авербух, которому принадлежит 50% бизнеса, ещё половина — у партнёра.

Юридическая сторона тоже не безоблачна. В 2023 году компания проиграла иск на 108 тысяч рублей за услуги связи. В 2025-м возник более серьёзный спор со строительной фирмой «МС Билдингс» на 17 млн рублей. В итоге стороны заключили мировое соглашение: 8 млн подлежат выплате, а оставшаяся сумма будет окончательно списана при условии будущего сотрудничества по объектам в Крыму в 2026–2027 годах. В противном случае требования могут быть восстановлены в полном объёме.

Всего у «ММГ Скейтинг» около 15 арбитражных дел примерно на 20 млн рублей — чаще компания выступает в роли ответчика. Также фиксировались вопросы по страховым взносам, зарплатам и небольшая налоговая задолженность — порядка 40 тысяч рублей.

Ледовые шоу Авербуха по-прежнему собирают зрителей и обеспечивают высокий оборот, однако 2024 год показал: при больших масштабах запас прочности у бизнеса стал значительно тоньше.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0