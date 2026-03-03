Певица Слава готовит судебное разбирательство после скандала на концерте

03 марта 2026, 13:44

Слава намерена подать в суд на зрительниц, сорвавших концерт

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Слава заявила о намерении обратиться в суд после инцидента на последнем концерте своего тура. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».