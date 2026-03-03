Достижения.рф

Певица Слава готовит судебное разбирательство после скандала на концерте

Слава намерена подать в суд на зрительниц, сорвавших концерт
Слава заявила о намерении обратиться в суд после инцидента на последнем концерте своего тура. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам артистки, во время выступления несколько зрительниц начали высказывать претензии прямо во время номера, что привело к срыву программы.

Как утверждают очевидцы, одна из женщин выбежала на сцену, и её пришлось выводить силой. Сама певица призналась, что произошедшее довело её до эмоционального срыва.

Артистка подчеркнула, что не собирается оставлять ситуацию без последствий и планирует инициировать разбирательство. По её мнению, подобные выходки не должны оставаться безнаказанными, поскольку мешают работе артистов и портят шоу другим зрителям.

Софья Метелева

