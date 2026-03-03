Сергей Жуков ответил на критику Андрея Губина

03 марта 2026, 14:47

Солист «Руки Вверх!» Жуков с иронией отреагировал на критику Губина

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

Конфликт в медиапространстве разгорелся после резкого высказывания Андрея Губина в адрес коллег по сцене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».