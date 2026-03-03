Сергей Жуков ответил на критику Андрея Губина
Конфликт в медиапространстве разгорелся после резкого высказывания Андрея Губина в адрес коллег по сцене. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артист прошёлся по представителям отечественной эстрады и отдельно упомянул Сергея Жукова, заявив, что тот якобы «шепелявит» и из-за этого является «профнепригодным».
По словам Губина, дефект речи — серьёзное препятствие для работы на большой сцене. Он выразил недоумение тем, что Жуков продолжает собирать стадионы, несмотря на, по его мнению, очевидные недостатки.
Сам солист группы «Руки Вверх!» отвечать агрессией не стал. Напротив, Жуков с юмором отнёсся к критике и фактически подтвердил слова коллеги, обыграв ситуацию в ироничном ключе. Артист дал понять, что спокойно воспринимает подобные комментарии и не собирается вступать в публичные перепалки.
Поклонники встали на сторону Жукова, отметив, что многотысячные концерты и любовь аудитории говорят сами за себя. Многие также подчеркнули, что фирменная манера исполнения — часть образа артиста, который уже более двух десятилетий остаётся одним из самых востребованных на российской поп-сцене.
