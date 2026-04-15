Компания Полины Гагариной вышла в многомиллионную прибыль после убытков
Певица Полина Гагарина успешно развивает бизнес в сфере организации мероприятий. Её компания «Гагараэвент» в 2025 году показала выручку в размере около 394,9 млн рублей — это в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Super.
После убытка в 43,4 млн рублей в 2024 году компания смогла значительно улучшить показатели и выйти в чистую прибыль — около 74,8 млн рублей.
Предприятие, основанное в 2019 году, занимается организацией концертов, PR-тренингами и различными мероприятиями. Изначально учредителем выступала мать артистки Екатерина Мучкаева, которая сейчас занимает пост генерального директора, а единственным владельцем стала сама Гагарина.
Кроме того, певица участвует и в других бизнес-проектах, включая компании «Полина Гагарина» и «Джейси-Гагараком», а также зарегистрирована как индивидуальный предприниматель.
