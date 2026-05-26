Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам в Нижнем Новгороде
Певец Сергей Лазарев приехал на последний звонок к выпускникам 47-й школы в Нижнем Новгороде после приглашения в соцсетях. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
11-классники записали рилс несколько недель назад и позвали артиста на торжественную линейку. Ребята знали, что 25 и 26 мая Лазарев даст концерты в городе, и рассчитывали на «силу интернета». Утром певец приехал к школьникам. Он сделал фото с выпускниками, исполнил песню «В самое сердце» и пожелал ребятам удачи во взрослой жизни.
Сергей Лазарев — звезда российской эстрады, бывший солист группы «Smash!!», а сейчас популярный сольный исполнитель, актер театра и телеведущий. Он гордится тем, что успевает совмещать несколько дел одновременно и грамотно распределять силы.
Читайте также: