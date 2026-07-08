Компания, связанная с Тиграном Кеосаяном, перешла под контроль Маргариты Симоньян
Медиаменеджер Маргарита Симоньян вошла в число владельцев компании ООО «Аталанта-2», которая занимается гостиничным бизнесом. Как выяснил «Звездач», ранее владельцем этой организации был её супруг — режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян.
Компания была зарегистрирована ещё в 1992 году и более 30 лет работает в сфере предоставления мест для временного проживания. Теперь доля в бизнесе принадлежит Симоньян, однако финансовые показатели организации в последние годы остаются сложными.
По итогам 2025 года компания получила убыток в размере около 915 тысяч рублей. При этом выручка организации остаётся нулевой с 2020 года.
Несмотря на продолжительную историю существования, гостиничный проект в последние годы не демонстрирует заметной коммерческой активности. При этом смена владельцев может свидетельствовать о новых планах в отношении бизнеса.
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