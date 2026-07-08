Компания, связанная с Тиграном Кеосаяном, перешла под контроль Маргариты Симоньян

08 июля 2026, 14:28

Маргарита Симоньян стала совладелицей гостиничного бизнеса

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram / @msimonyan)

Медиаменеджер Маргарита Симоньян вошла в число владельцев компании ООО «Аталанта-2», которая занимается гостиничным бизнесом. Как выяснил «Звездач», ранее владельцем этой организации был её супруг — режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян.